86條國道客運連假祭優惠！票價約85折　「仍有7成空位可搶」

▲中秋連假國道客運推出優惠，目前仍有空位可搭乘。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋連假明(9月9日)開跑，86條國道客運推出平日或85折折扣，北花客運更祭出4人同行1人免費優惠。根據公路總局統計，全線國道仍有7成空位，呼籲民眾可多利用。

公路總局為鼓勵搭乘公共運輸，推出多項公共運輸優惠措施供民眾選擇，包括搭乘86條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠、持電子票證搭乘49條台灣好行路線可享半價優惠；此外，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

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另針對前往東部民眾，持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元優惠；及花東地區「在地有腳」租賃優惠最高可折抵客運票價200元等。

公路總局表示，中秋疏運期間，客運業者總計可提供2.6萬班次及91萬座位數，各業者陸續於8月18日起開賣，截至8月底，全線國道客運總計已售出4.3萬張預售票，佔可售張數22.8%，其中西部計4萬張，佔28.2%；東部3千張，佔6.6%，尚餘許多坐位，民眾可多加利用，將依據銷售狀況請業者機動調整班次，滿足國人旅運需求。

因應新冠肺炎疫情持續發展，為讓民眾安心搭乘公路客運，公路總局已請業者做好人車安全整備及防疫措施，於場站、候車地點及高頻次接觸設施等重點區域於營運期間落實清潔消毒作業，以維護乘客及工作人員安全；亦請搭乘公路客運民眾務必配合量測體溫、確實配戴口罩並維持適當社交距離，做好自我防護。