中秋烤肉賞月！6省道「魔王時段」曝　蘇花公路恐連塞12小時　

▲台9線蘇花公路北上車流9月11日恐塞到深夜21時，連堵12小時。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者李姿慧／台北報導

中秋連假明天(9月9日)開跑，公路總局預估將以觀光旅遊車潮為主，全台有6大省公路易塞，公路總局公布地雷魔王時段，其中台9線蘇花公路北上車流預計在收假日(9月11日)自上午9時塞到深夜21時，恐連塞12小時。

中秋連假自9月9日起至11日止共3天，公路總局預估主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，呼籲民眾避開尖峰時段及路段。

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公路總局表示，今天(9月8日)下午至明天連假第1天(9月9日)上午將有返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰則預計自9月10日下午起至9月11日全日。

另公路總局也預測6大省道易塞，主要幹道部分易壅塞的路段及時段包括台9線蘇花路廊，南向尖峰將出現在明天9月9日6-16時；北向尖峰則是9月10日16-20時、9月11日9-21時。

▲南迴公路在中秋連假期間預料將出現壅塞。（資料圖／台東縣警察局提供）

台9線南迴公路往台東尖峰則是9月9日10-12時；往屏東為9月11日15-19時較塞。台1線水底寮至楓港路段南向尖峰則是9月9日10-12時；北向尖峰為9月11日15-19時。

台61線鳳鼻至香山路段南向尖峰將出現在9月8日17-19時、9月9日9-13時；北向尖峰則是9月10日16-21時、9月11日17-20時。台61線竹南路段南向尖峰為9月9日9-12時；北向是9月10日15-21時、9月11日15-21時。台61線中彰大橋路段南向尖峰9月9日9-14時；北向較塞為9月10日16-19時。

▲南迴公路預料將出現大量出遊車潮。（資料圖／台東縣警察局提供）

公路總局表示，為紓解省道車多或壅塞情形，台9線蘇花路廊將實施時段性禁行21噸以上大貨車及大客車優先行駛措施；台9線南迴公路瓶頸路段則實施車道漸變措施，以維持車流順暢；台61線西濱快速公路針對鳳鼻~香山及竹南地區等，已規劃平交路口封閉措施。

另因應屏鵝公路(台1線、台26線)種樹百里2.0計畫，工區路段已規劃調撥車道、替代路線，水底寮路段並視流量啟動長距離調撥車道。