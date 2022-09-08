陸多航司推1607條賞月航班　南航「昆明飛浦東」2.5小時明月相伴

▲民眾拍下飛機凌月的剪影。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸多間航空在中秋節推出「賞月航班」，計劃執行1607架次，其中，南航能夠賞月的航班多達600架次，成為民眾換視角賞月的新選擇。此外，天文專家也提醒賞月航班的最佳位置，從南往北飛的航班為右側靠窗，反之則為左側靠窗；從西往東飛的航班，推薦右側靠窗的位置，從東往西飛的航班，推薦飛機左側窗邊位置。

▲賞月航班成為民眾賞月的新選擇。（圖／CFP）

《央視財經》報導，業內人士介紹，中秋當日夜間航班的搜索量和預訂量都實現了雙位數的增長。業內人士提醒，想欣賞到最美的月亮，最好選擇自北向南，自西向東飛行的航班，賞月效果最佳。

南航相關人員表示，最佳賞月航班的算法是綜合計算目的地城市地理位置、飛機運行軌跡、月球運行軌跡、地球自轉運行軌跡等數據得出，暫不考慮航線大雨等天氣，「地面賞月可能會受到中秋當天天氣條件限制，但飛機多在平流層飛行，很少有雲層遮擋，看到的月亮最為清楚明亮。」

▲大陸南方航空。（圖／CFP）

南航指出，2022年該公司最舒適賞月航班是CZ6800，該航班於中秋夜20時10分從昆明長水機場起飛到上海浦東，全程飛行時間2小時30分鐘，航線自西向東，航路穿行貴、湘、鄂、皖、蘇五省，乘坐該航班既可俯視人間繁華，更有皎皎月輪一路相伴，充分體會「月行人隨」的幽美意境。