不爽被按喇叭！保時捷男「辣椒水當殺蟲劑」狂噴騎士　惡行全都錄

記者林悅／台南報導

27歲陳姓男子，駕駛保時捷於20日中午在台南市中西區，與33歲許姓騎士發生行車糾紛，雙方行經府前路與金華路口時，陳男竟從車內朝許男狂噴辣椒水，超強噴霧讓後方車輛民眾看傻眼，畫面曝光後引發網友熱議，市警二分局獲報後通知雙方到案，全案依傷害罪嫌偵辦中。

有網友在社會事新聞影音社群PO出一段行車記錄器影片，畫面顯示1部自小客車駕開到路口後，駕駛突然把手伸出窗外，並用手中的辣椒水朝車旁1名機車騎士狂噴，超強噴霧讓後方的網友驚呆，直呼：「把辣椒水當殺蟲劑？」，自小客車隨後違規紅燈右轉逃逸，騎士也追了上去。

▲陳姓保時捷駕駛竟從車內朝機車騎士狂噴辣椒水，超強噴霧讓後方車輛民眾看傻眼。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

台南市警二分局據報深入查處，發現27歲陳姓男子11月20日中午12時許，駕駛白色保時捷小客車，行經台南市中西區府前路與金華路口時，許姓騎士按喇叭引發陳不滿，陳男見許男騎到車後時，竟搖下車窗朝許男狂噴辣椒水攻擊，而後陳男駕車紅燈右轉加速離去，許姓騎士也追了上去。

警方接獲報案，通知陳、許2人到案，確認雙方是因行車間鳴按喇叭發生糾紛，許男驗傷後提出傷害告訴，警方依規定受理偵辦，另外影片中違規紅燈右轉部分將依法舉發，可處1200元以上3600元以下罰鍰。