毒販約網拍平台店前交易被逮　新買中古車也查扣...他嘆虧大了

記者鄧木卿／台中報導

台中市25歲謝姓男子至少從7月起就開始開車販毒，故意選在人潮眾多的網路平台店到店的門口交易，掩人耳目，一手拿錢，一手拿貨，短短幾秒即完成，台中警方跟蒐多時，在謝嫌車子一到，貨一拿出就上前逮人，謝嫌拒不配合，辯稱不是毒品咖啡包，而是飲料包，警方乾脆連剛買的新中古車一併查扣，謝嫌頻頻抱怨「這下虧大了」。

▲毒犯相約在網拍平台店門前交易被逮，連車也查扣，大嘆虧大了。（圖／民眾提供，下同）

台中市刑大偵八隊今年7月獲報，有人以通訊軟體販售毒品牟利，警方跟蒐多時，發現駕駛白色自小客車的謝嫌嫌疑重大，謝嫌為掩人耳目，利用「知名網拍平台店到店」門口人車出入眾多，且上、下車頻繁，應可減低遭警方查獲的風險，便與買家相約在門口交易。

當謝嫌在晚間8時多開車至該店門前臨停進行交易時，警方迅即上前當場逮捕，查扣三級毒品愷他命6包（19.83克）、毒品咖啡包89包（320.49克）、手機及7萬餘元，謝嫌一度拒絕配合，一再辯稱不是毒品，是飲料包，警方後來將謝嫌剛購來的3個月自小客車，認定為犯罪工具，一併查扣，謝嫌得知後錯愕表示「啊，我虧大了！」全案依違反毒品危害防制條例送辦，業經檢察官偵結後起訴，可處7年以上有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金。