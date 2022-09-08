快訊／開鍘！鄭寶清違紀參選桃園市長　民進黨中評會一致同意除名

▲前立委鄭寶清今遭民進黨開除。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

前立委鄭寶清違紀參選桃園市長，民進黨中評會8日下午開會達成決議開鍘。中評會主委賴瑞隆會後受訪說明，沒有紀律就沒有現在的民進黨，今天全體中評委一致通過，依照黨規違紀參選一率予以除名，開除鄭寶清的黨籍。他也隔空向鄭寶清喊話說，既然要離開民進黨，就不要用「清廉勤政愛鄉土」名義來混淆視聽。

鄭寶清自2020競選立委連任失利後，積極爭取桃園市長提名，後因不滿民進黨徵召前沒進行公開民調，從新竹市前市長林智堅宣布參選以來即頻頻劍指黨內，今年8月林智堅因論文抄襲案退選、民進黨改徵召立委鄭運鵬披掛上陣時，更直接在臉書發文開酸，「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」，引發黨內譁然。

賴瑞隆今天受訪說，民進黨創立36年來，經過很多前輩的努力才得到人民的信任來執政，其中黨的紀律是非常重要的一環，如果沒有紀律，就沒有現在的民進黨，也沒有現在執政的基礎，因此，今天全體中評委一致通過，依據違反民進黨內規「紀律評議裁決條例」第12條，「本黨黨員未經提名違紀參選者，應予除名處分」，將鄭寶清開除黨籍。

賴瑞隆表示，會議中每位中評委都認為鄭寶清參選是重大違紀案件，必須依照黨紀處理，希望所有黨員、人民支持民進黨提名的候選人，支持進步的力量。

另外針對其他25件直轄市議員違紀參選、退黨參選案，賴瑞隆說明，今天也一併開除黨籍，因為這都影響到依照初選機制的候選人的權益，民進黨非常重視這樣的紀律，「加入民進黨就應該尊重紀律，我們絕不接受違紀參選、所謂退黨參選的方式」。

媒體追問，鄭寶清打出「清廉勤政愛鄉土」口號，是否擔心他參選影響桃園選情？賴瑞隆直指，勤政清廉愛鄉土是民進黨創黨36年以來最大價值，也是綠色執政品質保證，呼籲所有國人清楚認知，唯有團結、有紀律的民進黨，才能成為有能力確保台灣權益的執政黨，再次呼籲鄭寶清，「不要再用民進黨名義，黨的紀律非常清楚，既然要離開民進黨，不要再用民進黨名義」，不該再用這樣的名義混淆視聽。

▲民進黨中評會主委賴瑞隆會後受訪。（圖／記者呂晏慈攝）