狂戰護理師！泌尿醫拍「88極樂影照」涼亭宿舍留激情痕跡　正宮心碎

▲▼高雄醫師偷吃護理師，正宮蒐集88項偷情鐵證提告求償百萬贏了。（示意圖／視覺中國CFP，下同）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男泌尿科醫師偷吃同醫院的護理師，被同為醫師的老婆抓包，狂列88項偷情跡證求償，內容包括宿舍內牽手、撫摸、擁抱、小三裸胸、2人手腳交纏、趴床等照片，還有搭火車、出國遊玩、同住飯店、全裸泡湯、在清境農場涼亭內的激戰影片，氣得她提告求償百萬。法院勘驗各項事證後，判人夫與小三應賠償百萬，可上訴。

正宮主張，她與丈夫職業均為醫師，由於2人在不同縣市工作並未同住，但她假日會南下到丈夫宿舍同住，不料，與丈夫在同一間醫院工作的小三，明知丈夫已婚，竟仍多次與其在宿舍、飯店、涼亭等多地，發生接吻、擁抱、摸私處甚至是性行為等舉動，讓她心碎不已，決定向丈夫、小三提告求償100萬元。

人夫不否認侵害配偶權，但針對侵權行為的次數爭執，表示妻子提出的88項照片、影片等，有5張是一般合照，沒有過度親密的行為，且妻子這些照片都是趁他在進行手術時非法取證而來。另外，他已在離婚訴訟中被判應賠償妻子30萬元，希望法院能酌減賠償金額。

擔任護理師的小三則稱，人夫主動追求她時，曾自稱雖然有與正宮辦理婚宴，但因婚後不睦，2人並未辦理結婚登記，還出示了配偶欄內沒有姓名的身分證，告知她「我已經把我原本的關係整理完了」，強調自己被欺瞞，是直到挨告到警局製作筆錄時才知道人夫有登記結婚，表示自己是一時意亂情迷墜入情網，才會相信人夫的說法。

高雄地方法院指出，配偶是否違反忠誠義務本質上具有高度隱密性，證據取得非常困難，正宮是為了保全證據才會下載、截圖、拍攝丈夫手機內的影照，取得方式也沒有涉及強暴、脅迫，可採為證據。

法院認為，雖然台灣早已從儀式婚改為登記婚多年，但一般來說，新人公開宴客後通常會登記結婚，沒有登記的人屬於少數，小三主觀上應該可以預見人夫會與正宮辦理結婚登記，且小三經常進出人夫的眷屬宿舍，應該會看到正宮的物品放在裡面。

法院指出，人夫與小三的對話內容曾提及，「不對的時間遇上對的人」、「再怎麼喜歡，你都不屬於我」、「我的身分讓妳辛苦了」等，雖然人夫稱是2人吵架時的對話，身分則是指醫生與護理師的關係，小三不喜歡在職場上的戀愛等，但法院不採信這番說詞。

至於離婚訴訟中，人夫已被判要賠償正宮30萬元，法院審理後認為，該訴訟只針對侵權行為中的15次進行審判，還有其他73次都沒有列入，決定判人夫與小三應連帶賠償正宮100萬元，全案仍可上訴。