四川強震早有預警？網友狂指看見「地底冒出天然氣」：快點跑

▲四川省甘孜州瀘定縣地震。（圖／路透社）

記者鄭文晴／綜合報導

大陸四川甘孜州昨（5）日發生「走滑型」強震，在地震發生前，早已有不少網友警告，連日高溫過後，導致地底冒出天然氣，很可能是「地震的前兆」。事後中國國家主席習近平也要求，全力救援受難群眾，盡可能把傷亡人數壓至最低。

四川這場芮氏規模6.8強震，造成當地道路、通訊、電力嚴重受損，這次發生在巴顏喀拉板塊周邊的「走滑型」地震，是大陸常見的地震類型，和2008年5月12日近7萬人遇難，震驚全球的四川汶川大地震情況雷同。

▲四川省甘孜州瀘定縣地震。（圖／路透社）

在地震爆發前，就有不少人捕捉到許多河床與岩層冒出地底天然氣，並因氣候炎熱被點燃，在四川瀘州、貴州赤水與遵義、重慶各地引發山火，這很可能就是地震的前兆。

2016年3月24日四川瀘定縣曾發生芮氏規模3.6地震，當時也是在經歷高溫氣候後發生的。從過去經驗判斷，天然氣突然冒出應是地層滑動導致，有大機率出現地震，也讓網路瘋傳「旱震理論」，稱「大旱之後有大震」。

大陸地質學家耿慶國提出「旱震理論」，凡發生過6級以上大型地震的區域，在地震發生之前的1到3年間，往往會出現非常嚴重的乾旱災害，而「乾旱的地域越廣、持續時間越長、程度越重，那麼之後所發生的地震強度就會越大、破壞力也越強。」

中國四川瀘定磨西5日發生芮氏規模6.8地震，已造成46人罹難、50人受傷、16人失蹤，後續1小時內更接連發生7次地震，造成嚴重災情。