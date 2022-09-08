iPhone 14全系列「台港美日售價」曝！一比全愣了：台灣都最貴

▲蘋果發布iPhone 14。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果秋季發表會發布iPhone 14系列，四大機型包括6.1吋iPhone 14‌、6.7吋iPhone 14‌ Plus、6.1吋iPhone 14 Pro‌ 和6.7吋iPhone 14 Pro‌ Max。其中，價格部分受到最多關注，就有網友整理出台港美日的iPhone 14系列價格，發現不管哪種機型或容量，相比起來，台灣的價格都是最貴的，瞬間引發討論。

有網友在PTT的MobileComm板上回文，整理出iPhone 14‌、iPhone 14‌ Plus、iPhone 14 Pro‌及iPhone 14 Pro‌ Max分別在台港日美的價格，價格如下（皆以新台幣為單位，並以8日匯率做粗略換算）：

原PO就算了一下，「用美版定價去算台版，大概是用1：35去定價，價差最高將近一萬二台幣，港版一樣是實體雙卡，日版取消10%免稅。」

貼文一出，就有人直呼盤，「難得有紫色，可惜價格實在是……」「笑死，我三年前買11才24900（元），一年加1千？」「用上一代沒閹割版，不如直接買13，原價就便宜2000（元）。」「說什麼台灣晶片、零組件多屌，結果台灣售價世界最高。」「高通膨下賣這個價格，我是不知道有多少人買單就是。」

也有網友表示，「美國還有州稅問題吧，除了少數幾個州免稅。」「不知道有沒有辦法從日本買。」「預計台幣急速貶值吧，一旦定價後，很難調整價格輸入性通膨的表現。」「14 pro 128g 法國售價1329歐元，現在歐元新低換算台幣也要40000。」「美國加完州稅跟台灣售價差不多，除非你特地去免稅州買」、「應該要在美國跟日本的價格後備註未稅，以免誤導。」