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社會 社會焦點 保障人權

不二坊蛋黃酥破天價…仿冒商在隔壁1公里設廠　爽賺600萬手法曝

記者陳雕文／新北報導

中秋節前夕，彰化名店不二坊今年採電話預訂，不少人改請代購，但價格水漲船高，從原本1顆45元的蛋黃酥，代購飆漲一顆要價120元，有不肖業者在臉書社團PO出代購資訊，一盒6入裝為400元，一顆蛋黃酥約67元，看似便宜一些，但包裝跟內容物皆來自仿冒廠，2年來不法獲利近600萬元。

▲▼不二坊。（圖／記者游瓊華攝）

▲彰化名店不二坊。（圖／記者游瓊華攝）

不二坊早在8月就公告，中秋節訂單已經額滿，8月13日到9月8日門市暫停販售，僅供預訂成功者取貨，有消費者透露，早在7月份就預訂，打了近200通電話才成功；不二坊也在門口公告，9月9日、10日兩天開放門市販售，有民眾抱怨，只能當天提早到場排隊，只是每每都有大批代購業者比他們手腳還快，且越近中秋價格越貴。

▲▼查扣。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼不肖業者先在正港不二坊附近約1公里處設倉庫，引進來路不明的蛋黃酥再自行包裝印刷，並在臉書PO出代購資訊。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼查扣。（圖／記者陳雕文翻攝）

有些業者更是在距離正港不二坊約1公里的位置設立倉庫，把來路不明的蛋黃酥塞進自行印刷的盒子裡，再跑去臉書社團等平台PO出可幫民眾代購的資訊，每盒6入裝的蛋黃酥代購金額約380元到400元不等，等於一顆約63到67元，雖然都比原價貴，但總是比現行的代購價便宜一些。

警方今年9月間持搜索票在彰化市中山路等2處倉庫，查扣仿冒「不二坊」商標包裝共計269件。被逮的葉姓業者向警方供稱，自109年間開始販售，已賣出超過上萬盒，不法獲利約6百萬。全案將依涉嫌違反刑法詐欺罪、偽造文書罪及違反商標法案移送地檢署偵辦。

▼警方查扣相關證物，全案依法偵辦。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼查扣。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼查扣。（圖／記者陳雕文翻攝）

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