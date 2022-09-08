北市警局「數位鑑識實驗室」成立　曾幫破一銀盜領等重大刑案

記者邱中岳／台北報導

北市警局從2011年開始設計規劃數位實驗室，在2022年榮獲財團法人全國認證基金會（TAF）的肯定，正式成立數位實驗室，事實上，北市刑大科技偵查隊的數位鑑識實驗室，過去多次參與過北市各類重大刑案偵查工作，從一銀案至重大槍擊案，都是由數位實驗室一手包辦幕後的數位鑑識工作。

北市刑大表示，數位鑑識在目前採證當中佔有重要比例，所以從2011年開始，陸續耗資2千萬元打造數位實驗室，目前除了調查局、刑事局之外，北市警局也是首度通過TAF肯定，成立縣市警局首座「數位鑑識實驗室」。

▲北市警局數位鑑識實驗室通過認證，成為縣市警局首例。（圖／記者邱中岳攝）

北市刑大科技偵查隊指出，因為現在科技發達，網路犯罪層出不窮，每年數位鑑識的案件就突破3500件，數位證據也成為法庭攻防戰的重點證據，為了讓數位鑑識的報告更有公信力，所以才會精進設備，讓刪除的資料還原。

科偵隊還指出，手機資料還原是數位鑑識最困難的一個環節，除了要看手機型號、容量還有存取累積時間，最長手機還原就需要超過1天的時間，將所有資料還原後再進行分析比對。

▲北市刑大數位鑑識實驗室曾協辦多起刑案，舉凡一銀案、槍擊案以及販毒等重大刑案。（圖／記者邱中岳翻攝）

數位鑑識也曾經在各類重大刑案中建功，其中包括第一銀行提款機盜領，從中還原出嫌犯的犯罪手法以及相關共犯，另外重大槍擊案也透過手機鎖定幕後藏鏡人，另外還有網路恐嚇、販毒集團等各式刑案。

北市警局數位鑑識實驗室通過認證項目為儲存媒體資訊重現，包括刪除資料回復及關鍵字搜尋等，透過全國認證基金會ISO/IEC 17025認證，除可審驗數位鑑識流程正確，以確保數位證物具備證據能力。