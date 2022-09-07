和春學院列專輔「私校退場首例」　教部：學生將無法原校畢業

▲和春技術學院將成為退場條例實施後，第一所停辦退場的私校 。（圖／翻攝google map）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（7日）下午召開退場審議會第4次會議，明道大學、環球科技大學、和春技術學院被列為第三波專案輔導學校，其中和春則因在退場條例施行前已列專輔學校，教育部指出，和春將成為退場條例實施後，第一所停辦退場私校，沒有改制或改辦可能，目前該校仍有70幾名學生，將不會在原校畢業，教育部會協助安置。

教育部今（7日）下午召開退場審議會第4次會議，並公布第三波專案輔導學校，明道、環球科大、和春學院都被審議會通過列為專輔學校，其中明道大學、環球科大改善期限到112年5月31日止，和春則因為條例施行前已列專輔校，且110學年度起停招，故將在1年內停辦，而從昨天至今，累計三波審議會共通過七校列為專輔學校。

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退場審議會第四次會議的發言人、教育部技職司副司長柯今尉表示，今天下午共審查通過3所學校列為專輔學校，在明道大學部分，根據規定，教育部要求學校在最近兩年，學校每個月可用資金要維持3個月，但最近兩年內，明道大學累計達23個月未達上述標準，依照學校109學年度決算來預測，111學年度可能虧損1.6億元，112學年度可能虧損2.48億元，也符合退場條例規定。

▲教育部技職司副司長柯今尉表示，和春是退場條例實施後，第一所停辦退場的私校。（圖／記者許敏溶攝）

至於環球科大部分，柯今尉說，教育部要求學校在最近兩年，學校每個月可用資金要維持3個月，但最近兩年內，24個月都未達上述標準，最近三學年度決算都虧損，107學年虧損5400萬元，108學年虧損1億元，109學年虧損2800萬元，預測111學年度可能虧損5600萬元，112學年度可能虧損1億元，也符合退場條例規定。

在和春技術學院部分，柯今尉說明，和春在退場本條例施行前已列入專案輔導，並在110學年度起已停招，依照退場條例規定，沒有改善期，而是退場條例在今年5月公告後的一年內停辦，換言之，最慢明年5月前要停辦，也可能明年3月1日或2月1日，但確切停辦日期將由審議會認定，而和春將是退場條例實施後，第一所停辦退場的私校，沒有改制或改辦可能。

柯今尉指出，和春在110學年還有37名學生、10職員1，目前學校還可以維持營運，校內則還有70餘位學生，大多是大三、四或專科四、五年級學生，除非學生能在一學期內取得所有畢業學分，否則這些學生不會在原校畢業，教育部會協助學生安置。