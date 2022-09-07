用BA.1疫苗防BA.5？　國民黨：指揮中心別再「超慢部署」

▲國民黨發言人江怡臻。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

本土疫情再度升溫，目前流行BA.5 變異株，不過指揮中心最新通過的所謂次世代雙價疫苗，仍是原始株和 BA.1 變異株。國民黨發言人江怡臻今（7）日質疑，美國已經緊急授權通過莫德納和 BNT 的次世代 BA.4 與 BA.5 變異株疫苗，為何台灣做不到？難道因為前防疫指揮官陳時中落跑去選舉，指揮中心又要再度掉以輕心，讓全體台灣人民承受變異株疫情擴大的苦果？

江怡臻指出，蔡政府在每次疫苗採購上都出現問題，不僅過去的疫苗採購資料要封存 30 年啟人疑竇，現在更是落後國際，明明指揮中心都已預測 BA.5 可能會大爆發，結果預計九月底十月初開打的次世代雙價疫苗卻還是「原始株＋BA.1」的疫苗，保護力恐怕不足。民進黨政府及指揮中心的「超慢部署」，後果是全民增加染疫風險。

江怡臻質疑，BA.5病毒株早在今年4月就被發現，如今全球流行株已多為 BA.5，為何民進黨政府在這段時間無法未雨綢繆，在第一時間就買到最新 BA.5 變異株的疫苗？如果買不到，至少應該要有準備及預購期程，是否已經執行？台灣累計已通過了8400億防疫紓困振興特別預算，為了「與病毒共存」，明年編列高達845億元，今年也增加658億元用於防疫；但到頭來買不到真正有效的次世代疫苗，這麼大筆預算到底花到哪裡去了？

江怡臻呼籲，衛福部應把相關疫苗採購資料及合約攤在陽光下讓全民檢視，並且對全民說清楚 BA.5 次世代疫苗的採購流程及具體時程，別再「超慢部署」，讓台灣人民再過那種為了搶疫苗而得排隊甚至跌倒的苦日子。

