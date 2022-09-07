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ET民調／疫苗採購合約封存30年？　60.4%民眾認為不合理

▲▼政策民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

▲疫苗採購合約民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

記者杜冠霖／台北報導

衛福部將疫苗採購合約列「密件」封存30年引發爭議，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，60.4%民眾認為疫苗採購合約封存30年不合理，29.3%認為疫苗合約封存30年是合理的。對於採購合約，指揮中心指揮官王必勝日前說明，疫苗採購種類繁多，每家公司要求的保密期限也不同，時間從5年、7年到永久不等，因為是商業合約，相關常識也必須遵守，只要保密年限期滿就會公開。

衛福部依據「機關共通性檔案保存年限基準」，將新冠疫苗採購合約封存30年，包括採購價格、相關會議資料等，均在2051年才能解密，但由於保存時間太長，引發社會輿論撻伐。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，60.4%民眾認為疫苗採購合約封存30年不合理（完全不合理42.9%、不太合理17.5%）；僅約3成（29.3%）認為疫苗合約封存30年是合理的（非常合理12.8%、還算合理16.5%）；另有10.3%表示不知道／沒意見。

而對於疫苗合約相關傳聞，指揮中心指揮官王必勝8月曾親上火線回應採購與保密事宜。截至今年底共採購5351萬劑疫苗，總共花費408.6億元，平均每劑價格為765元。不過，他也強調，此價格為各品牌均價，只能做為參考。

王必勝也對合約問題作出解釋，強調因疫苗採購種類繁多，每家公司要求的保密期限也不同，時間5年、7年到永久不等，因為是商業合約，相關常識也必須遵守。

至於引發爭執的封存30年，王必勝表示，這就是公文保存問題，因為這是既有的採購，才會將保存期限設定為30年，上面寫一個「密」是指公文保存期限而非保密。他進一步解釋，因為公務機關每天會傳遞很多公文，寫了「密」就不能隨意討論、影印、傳遞，也不能外流，等到合約到期後，相關資訊就可以公開。

最後，王必勝表示，指揮中心有成立疫苗採購調閱小組，在2021年10月20日有開秘密會議，由當時召委與立委15位，決定調閱方式，在同年11/1~12/31提供調閱，在立法院503或502室提供調閱，當時有8位立委有去調閱，絕沒有迴避監督問題。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年8月29日至8月31日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,092份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.97%。

進行統計分析之前，原始資料先依內政部人口統計資料（111年7月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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