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疫情升溫！累計1.1萬人重複感染　羅一鈞：其中31人死亡

▲▼9/7指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明疫情變化。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情升溫，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞公佈最新統計，截至9/6共有1萬11027人重複感染，其中31人死亡。今（7）日新增4萬1021例本土個案及275例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。指揮官王必勝呼籲，符合資格的族群應儘早接種疫苗。

今日全台有10縣市病例破千，其中以新北市通報9011例最多，其次依序為台北5684例、台中4995例、桃園4638例、高雄2790例、台南2310例。新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣通報病例數也都突破千例。

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王必勝表示，台灣已經對疫情做了高中低推估，預計9月20幾號會達到高峰，單日疫情高點也落在每日3至6萬人，一天5萬人染疫「也是有可能」，若是到年底可能會有500萬人染疫，在低度低度流行到明年的前提下，也有可能出現這個數字。台灣已經買到BA.1次世代疫苗，月底前會到貨300萬劑，屆時符合資格的對象，建議依指揮中心規定接種疫苗。

莫德納次世代疫苗接種對象如下：

(一)第一階段：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。
(二)第二階段：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

▲▼ACIP專家會議疫苗接種建議。（圖／指揮中心提供）

▲ACIP專家會議疫苗接種建議。（圖／指揮中心提供）

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