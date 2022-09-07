台灣何時能買到BA.5雙價疫苗？莫德納總公司親自回應





▲莫德納二價疫苗。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

台灣核准莫德納BA.1雙價疫苗作為追加劑的緊急使用授權（EUA），根據指揮中心最新資訊，預計首批300萬劑9月下旬進貨開打，不過仍遭批評為何不買BA.5雙價疫苗。針對何時可以買到BA.5疫苗，莫德納總公司今（7）日接受台灣媒體訪問回應，Omicron BA.4/BA.5疫苗目前僅在美國核准使用，相關送件審查作業目前尚無法對外公開確切的時間點，但莫德納正在積極的與台灣政府討論中。

莫德納全球資深副總裁Patrick Bergstedt今（7）日接受台灣媒體訪問時表示，BA.1雙價疫苗在英國、瑞士、澳洲、歐盟、加拿大等地均已經獲得核准，且台灣也率先東南亞他國核准此疫苗。

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Patrick強調，台灣目前核准使用的莫德納BA.1雙價疫苗，是第一個可以誘發比現有疫苗更高中和抗體效價的疫苗。他以65歲以上長者族群數據為例，一組接種現有單價莫德納疫苗，接種前對抗Omicron的中和抗體幾何平均效價約為373，施打現有疫苗後提升為1811；另一組接種莫德納BA.1雙價疫苗，接種前體內對抗Omicron的中和抗體幾何平均效價約為319，施接種後則可達到2590。而且BA.1雙價疫苗對於Omicron BA.4/BA.5，有相當好的保護力，施打後可以提升5倍的中和抗體效價。

Patrick也提到，根據世界衛生組織(World Health Organization, WHO)建議，新的疫苗應該要有以下四個條件：對於原始病毒株具有保護力、對於現在流行的變異株具有保護力、對於整體Covid-19病毒株有更廣泛的保護力，保護效果可維持更久。台灣目前通過使用的BA.1雙價疫苗符合以上的所有條件，台灣民眾應該要對此疫苗更有信心，也建議在秋冬季節來臨之前可盡快接種加強保護力。

針對BA.5雙價疫苗，中央流行疫情指揮中心強調沒有不買，而是要在審查完成後購買，目前尚未收到相關資料，相關時間也未定，另也提到，據了解廠商暫時無法供貨給美國以外其他國家。

Patrick表示，Omicron BA.4/BA.5疫苗最初是由美國政府邀請莫德納針對Omicron BA.4/BA.5變異病毒株研發製造，當研發成功並取得試驗數據證實效果後，美國FDA即核准使用，目前也僅有美國核准使用。

莫德納一直以來都與台灣政府密切聯繫，希望提供最新的疫苗給台灣。對於Omicron BA.4/BA.5疫苗的送件審查作業目前尚無法對外公開確切的時間點，但莫德納正在積極的與台灣政府討論中。