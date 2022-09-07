BA.1雙價疫苗「很好的新傘」　王必勝喊話不要等：間隔3個月就可打

▲疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內核准莫德納次世代疫苗是包含BA.1的雙價疫苗，並已經下定300萬劑準備9月下旬到貨開打，有部分質疑為何不採購包含BA.5的雙價疫苗。指揮中心指揮官王必勝今（7）日重申，現階段BA.5雙價疫苗除了美國沒有其他國家買得到，我方不是不買，而是要等到審查完成且對方有供貨才能買到。他也再次提起「雨天撐傘說」，表示目前疫情升溫，BA.1雙價疫苗確定有效，是一個很好的傘、是新的傘。

根據指揮中心規劃，BA.1雙價疫苗安排「二階段接種」，第一階段為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者等重症風險族群，估計有283萬人；第二階段則是醫事人員、機場港埠人員等暴露風險族群，估計有395萬人。

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王必勝今日重申BA.1雙價疫苗是作為追加劑使用，和上一劑要間隔3個月，不管是前一劑打的是基礎劑、基礎劑加強劑、或各劑追加劑都要間隔3個月，也就是說，可以作為第三劑、第四劑甚至第五劑來打。

針對BA.1和BA.5雙價疫苗爭議，王必勝也主動說明，BA.1雙價疫苗現在確定是一個有效的、最新產品，目前掌握國際間日本最早，將於9/19開打，我方也趕著進貨，希望時間能盡量接近。

本土疫情持續上升，王必勝上週就以下雨舉例說明「應該用準備好的雨傘擋雨，而不是先讓他淋雨，再期待一個新的雨傘。」現在已有對BA.5有效的疫苗，在疫情已經開始的時候，就應該去施打。王必勝今日再次提到下雨說，強調BA.1雙價疫苗是一把很好的傘，也是新的傘。

王必勝也說明，BA.5雙價疫苗沒有不買，而是要審查完畢且真的有供貨時。現在除了美國外沒有其他國家買得到，有人指責指揮中心沒有超前部署，這並非事實。

指揮中心日前公布，美國本次通過BA.5雙價疫苗緊急使用授權，是基於採取資料為BA.5動物試驗資料與BA.1臨床試驗佐證資料。王必勝也曾說明這是非典型審查。

「美國政府的審查會對美國人民負責，我們審查對我們人民負責」王必勝今日表示，美國審查方法會不會變成未來會走向這趨勢，這不一定，也不排除可能性，但至少目前還不是，這樣的創新作法還目前尚未有人跟進，我方會密切觀察。

王必勝重申，BA.1雙價疫苗是有效且可預防重症死亡，目前疫情在升溫當中，建議符合接種條件的脆弱族群，特別是年長者、免疫不全等族群應該盡快接種，不要等更完美，更新世代的疫苗。

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