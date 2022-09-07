「笑死！徐國勇治安搞不定只會酸藝人」　趙少康轟民進黨廉價低俗

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

內政部日前在臉書宣導反詐騙，列出7個「笑死」，其中包括「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，暗酸藝人楊丞琳「海鮮論」，引發正反議論。中廣董事長趙少康則仿照內政部梗圖列出7個笑死，批評國家機器霸凌藝人，政府應該先看看自己做得多爛。他直言，「笑死！徐國勇治安搞不定只會酸藝人」。

楊丞琳因在浙江衛視節目《還有詩和遠方3》「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的，在那」、「我在台北長大，但我是廣東人」等言論，引來各界討論。內政部臉書6日則搶跟時事，列出7個例句宣導反詐騙，其中一句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈。」引起爭議。

「影射楊丞琳也是詐騙，很有意思嗎？」趙少康認為，楊丞琳的生活經驗及幼時記憶，卻遭內政部藉反詐騙宣傳開酸，同時成為綠營眼中政治操作利器。他批評，民進黨除了會選舉，從沒幹過一件正事。

趙少康提到，蔡英文過去說「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉」，也曾要求全體黨公職人員應該「謙卑，謙卑，再謙卑」，如今看來是個話術。民進黨參選人群起圍攻楊丞琳，當成是「認知作戰」，自己執政不力，最後又回頭搞這種廉價低俗的「仇恨動員」。

趙少康質疑，楊丞琳說自己是廣東人，說明祖籍來自哪裡有錯嗎？為什麼要否定？難道人們能忘卻自己祖先及父執輩根源，這數典忘祖的行為，難道就是蔡英文說的謙卑？

趙少康指出，楊丞琳說過她在台北長大，但因為說了「廣東」2字，才惹得一部分人不快，開始挑楊丞琳小時候家裡窮吃不起海鮮的語病，斷章取義搞網路霸凌，「這不是鬥爭，什麼才是鬥爭。」

趙少康強調，兩岸市場規模不同，藝人到對岸發展，其所言所行無須刻意放大。然而，政府機關不思正途，跟著綠營瞎起鬨批鬥、酸自己的國民，自甘墮落成為民進黨附庸。「這種拿國家機器霸凌藝人挽救陳時中選情的下流招數，大概也只有民進黨想得出來了」。

▼趙少康仿照內政部梗圖，列出7個笑死。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）