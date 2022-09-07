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大陸 大陸焦點 特派現場

福州台協會舉行交接典禮　新會長為連江桃園體育娛樂副董

▲▼ 福州台協會換屆。（圖／主辦單位提供）

▲新一任會長為連江桃園體育娛樂有限公司副董事長兼執行長蔣佩琪（中）。（圖／主辦單位提供）

記者蔡儀潔／福州報導

福建福州台協會第十二、十三屆會長交接典禮6日晚間舉行，新一任會長為連江桃園體育娛樂有限公司副董事長兼執行長蔣佩琪。她表示，會堅定不移地為兩岸融合發展、中華民族偉大復興做出貢獻。

交接儀式上，新任會長蔣佩琪從上任會長陳奕廷手中接過印章，並向協會新任理監事代表頒發證書。

蔣佩琪致詞表示，協會將不忘初心，在昔日曆任會長所建立的堅實基礎上，凝聚台企台胞之力，匯集台企台胞之智，繼續深耕祖國大地，助力台企、台商、台青、台灣人才在這裡安居樂業；堅定不移地為兩岸融合、為中華民族偉大復興做出貢獻。

全國台企聯會長李政宏指出，福州市台協會自成立以來，充分發揮平台作用，在為台企台商排憂解難、促進兩岸經濟文化交流合作等方面，取得了可喜成績；面對新形勢，廣大台商要堅定信心、抓住機遇，積極融入福州現代化國際城市建設中。

▲▼ 福州台協會換屆。（圖／主辦單位提供）

▲活動現場。（圖／主辦單位提供）

6日晚間，福州台協會新會址和全國台企聯產業工作委員會數字經濟融合發展推進辦公室也於會上正式揭牌，這是全國台企聯首次在北京總部之外設立功能辦公室，主要職能為推動兩岸數字經濟融合發展。

據悉，福建省委常委、福州市委書記林寶金，福建省委台港澳辦主任林文生，全國台企聯會長李政宏出席交接儀式並致辭。大陸各地台協友會的企業代表、省內外嘉賓及在榕台商台胞等500多人參加了慶典活動。

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關鍵字：

福州台協福州台協會蔣佩琪

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