福州台協換屆　福華紡織陳奕廷連任會長：進一步助台商轉型升級

▲陳奕廷連任福州台協會長。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／福州報導

福州市台胞投資企業協會21日舉行成立24周年暨換屆活動，福州福華紡織印染有限公司總經理陳奕廷連任福州台協第12屆會長。陳奕廷表示，未來將通過台協會這個平台，為台商朋友們打造更好的投資環境，並擴大招商引資的力度，加強與福建各地商會的交流，大家互惠共贏。

當天出席活動的有福建省台港澳辦主任王玲、福州市人民政府副市長杭東、國台辦經濟局處長陳先、福州市台辦主任鄧達木、全國台企聯會長王屏生，以及700多名台商、嘉賓。王玲表示，福州市台協作為福州的台商之家，24年來團結帶領廣大會員在溝通政企、擴大經貿、服務台商、熱心公益等方面取得傲人成績，特別是本屆台協會順勢有為，率先成立台協會人才委員會、台灣人才服務站，牽頭組織台企返台徵才，積極服務台青實習創業，為促進福州、台灣的交流合作發揮不可替代的作用。

第二次當選台協會長的陳奕廷也上台致詞，他表示，上一次的任期有很多地方做得還不夠好，只能給自己打60分的成績，「我父親常告訴我要獨當一面，想想，我從小在家裡有父母、在學校有老師、進入公司有老闆，結婚後家裡有老婆，當了會長才真正學習到甚麼是獨當一面，大家有很多事情要跟你討論，讓你來下決定。」

陳奕廷指出，未來將透過台協這個平台，為台商提供更好的投資條件，並擴大招商引資的力度，協助台商台企轉型升級，「希望能在台協的組織下，由資深台商來協助新進的台商，用『以台引台、以台幫台』的方式將轉型升級做得更好、更全面。」

全國台灣同胞投資企業聯誼會會長王屏生表示，期許福州市台協能繼續發揮台協會的橋樑作用，為台商台企搭建良好溝通平台，進一步做好服務台商的工作，「今年台灣九合一後，兩岸關係出現了新的轉機，這是廣大台商所期望的結果，事實證明，只有維持兩岸和平發展，才能讓廣大的台灣民眾分享兩岸發展帶來的紅利，這是民心所向，大勢所趨。」

▼陳奕廷將進一步推動福州台企台商的轉型升級。