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大陸 大陸焦點 特派現場

華為Mate系列搶先iPhone 14發布　全球首款支持北斗衛星緊急短訊功能

▲華為Mate 50系列。（圖／CFP）

▲華為Mate 50系列搶在蘋果iPhone 14發布前推出。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

蘋果iPhone 14發布前夕，華為Mate系列昨（6）日搶先發表新機Mate 50及Mate 50 Pro，也是華為Mate系列手機時隔兩年重新回到市場的代表作。據了解，Mate 50系列最受外界關注的新技術便是衛星通訊功能，為全球首款運用北斗系統支持的手機，可在無網路情況下使用緊急短訊服務。

▲華為Mate 50系列。（圖／CFP）

▲大陸民眾體驗華為Mate 50系列手機。（圖／CFP）

《第一財經》報導，在去（2021）年缺席高端市場後，Mate 50系列一度被外界猜測將「流產」，在芯片（晶片，下同）供應不足的情況下，華為在高端市場的份額逐漸被蘋果侵蝕。但從目前的產品線規劃來看，華為依然選擇保留「雙旗艦」的供貨節奏，繼P系列後，Mate系列也得以延續。

華為消費者業務CEO余承東表示，華為Mate 50、華為Mate 50 Pro突破地面網路限制，是全球首款支持北斗衛星消息的大眾智慧手機，「當用戶身處荒漠無人區、出海遇險、地震救援等無地面網路信號覆蓋的環境下，也能夠通過『暢連App』，將文字和位置信息發出求助，並支持多條位置生成軌跡地圖，目前此功能僅限中國大陸地區。」

不過，華為Mate系列仍以4G通訊為主，即便是售價過萬元人民幣的保時捷版本也是4G版本，如果需要使用5G，只能搭配5G通訊殼解決收訊問題。

大陸手機業內有一句諺語，「華為跌倒，蘋果吃飽」，蘋果系列手機仍為大陸最大市場佔有者，儘管2022年第二季度全球智慧手機市場出貨量同比下降9%，但蘋果依然在逆市中擴大「領地」，尤其在大陸市場，部分用戶考量華為Mate系列無法支援5G網路，成為購買過程中的考慮要素。
 

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