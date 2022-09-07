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iPhone 14發布倒數！庫克「微博發文」：蘋果將捐款支持四川救援

▲▼蘋果發表會,庫克。（圖／路透）

▲蘋果將捐款支持四川地震災區救援和重建工作。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

截至9月6日21時，四川瀘定6.8級地震已造成74人遇難，其中甘孜州40人遇難、雅安市34人遇難。7日，蘋果公司CEO庫克於微博發文表示，心繫所有受地震影響的四川民眾和社區，Apple將捐款支持救援和重建工作。

綜合陸媒報導，其實，這也並不是蘋果針對大陸災情的第一次捐款了，就在去年還曾為山西、河南水災捐款，此前的多次大規模災害，包括雅安地震中，都有不同規模的捐贈。

蘋果秋季發表會即將登場，目前也已經進入倒數計時階段，首先最受關注的就是iPhone 14系列，今年的新機預計也有4機型，並且取消mini版本，改為大螢幕的平價機種iPhone 14 Max，發表會將於8日凌晨1時登場，可以在蘋果官網收看直播。

9 月5 日12 時52 分，四川甘孜州瀘定縣（北緯29.59 度，東經102.08 度）發生規模6.8 地震，震源深度16 公里。截至9 月6 日21 時，四川瀘定6.8 級地震已造成74 人遇難，其中甘孜州40 人遇難、雅安市34 人遇難。

地震之後，大陸社會各界也都參與到了搶險救災的工作中，其中騰訊、阿里巴巴、小米、聯想等知名企業也都紛紛捐款捐物資，馳援四川。

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關鍵字：

庫克蘋果四川地震

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