LIVE／iPhone14要來了！蘋果發表會凌晨1點登場　線上直播看這裡

記者閔文昱、陳俐穎／綜合報導

蘋果秋季發表會將在台灣時間9月7日凌晨1點登場，地點在加州Apple Park，但依然採取線上直播方式舉行，果粉若想零時差一睹新品風采，可從蘋果官網收看直播。而最受關注的iPhone 14系列，今年的新機預計也有4機型，並且取消mini版本，改為大螢幕的平價機種iPhone 14 Max。

本次秋季發布會，蘋果預計將發布四款iPhone 14機型，包括6.1吋iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Max、6.1吋iPhone 14 Pro 和6.7吋iPhone 14 Pro Max。新機型iPhone 14 Max可以說是CP值爆表的新機型，價格較低加上大螢幕，先前就有外媒預測銷售量可能緊逼先前受歡迎的iPhone 11。

▲蘋果今年秋季新品發表會的邀請函。（圖／取自Apple官網）

此外，也預計發表會中將會發布新一代的Apple Watch series 8，除常規版本外，預計將發布針對運動員的 Apple Watch Pro ，會配備更大的顯示螢幕，可能比手腕還大，傳言稱該設備的外殼尺寸在 47 mm到 48 mm之間。

除手錶與手機之外，彭博社Mark Gurman 也預計蘋果將在此次活動中發布AirPods Pro 2 無線耳機。先前的相關爆料指出，新款 AirPods Pro 2 配備升級後的 H2 晶片，以提高聲音品質、延長電池續航、改進的充電盒支持 Find My、改進的入耳式檢測、健身追蹤功能等。

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