打不出「焦糖」！陳時中後援會LINE社群2敏感詞曝　成員傻了

▲原PO爆卦「焦糖 變成敏感詞了」。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

議員徐巧芯日前貼出一份陳時中競選辦公室通訊錄，揭露團隊陣容，其中「焦糖哥哥」陳嘉行也在名單上。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，貼出幾張LINE截圖，指出LINE社群「陳時中-台北後援會」有成員發現無法留言「焦糖」、「小智」，忍不住爆卦「焦糖 變成敏感詞了」，話題引發討論。

這位網友文中表示，「陳時中-台北後援會」LINE社群有近1300位成員，接著貼出截圖，只見有人發言，「陳嘉行真的是很棒的戰將，卻因為藍白故意的嘲諷，讓他沒被重用」，語氣滿滿的惋惜。接下來一句，「是說，這裡不能留言『焦 糖』？」則意外引起話題。

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有人就納悶一試，忍不住感到詫異，「欸！好怪」、「還真的沒辦法。」發言成員就解釋，「我是刻意在兩個字中間多按兩個空格才可以。」另一人則是猜測，「那可能是怕有人拿他做文章，乾脆先設成垃圾關鍵字吧？」

▲有成員發現在社群裡不能直接打出「焦糖」。（圖／翻攝自PTT）

另外，原PO又貼出另一組截圖，「而且其實不只『焦糖』，『小智』也是敏感詞。」只見有成員想發訊息卻一直不成功，「為啥一直被撤訊息？」發現原因後也疑惑，「歐！為什麼不能打 小。 智？」下方還有成員打出「ㄐㄧㄠ糖」，用注音的方式避開關鍵字。

▲連「小智」也變成敏感詞彙。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引發PTT一陣議論，「LINE群可以擋特定關鍵字？」「自己的群組設這種關鍵字XD！」「可以講陳嘉行不能講焦糖？」「社群的特色就是管理員最大，可以完全控制。」「社群的好處就是完全的匿名～」「提早體驗言論審查，太棒了吧！」據悉，LINE社群有內建「自動過濾文字」功能，管理員可以設定要封鎖的詞彙、符號，一旦有成員想發送這些內容，就會被系統自動移除收回。

不過，就有網友質疑，「台灣人最討厭擋關鍵字，確定不是反串群？」但原PO就貼出成員名單截圖，「裡面有三個民進黨議員候選人喔！還有宣傳跟四叉貓一起直播捏！」包括「內湖、南港市議員參選人何孟樺」、「松山、信義區市議員張文潔」、「板橋區議員候選人黃淑君」。