比阿堂鹹粥料還多「140元海鮮神粥」曝光　老闆嘆被嫌貴！網求地址

▲超澎湃海鮮粥，一碗140元。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

台南阿堂鹹粥一碗漲到260元，加上店家沒主動開發票，被各界放大檢視。一名網友在新竹吃海鮮粥時，看著碗裡佛心9種澎湃配料，且一碗只要140元，讓他感到驚訝不已。不過老闆哀號，一碗賣140元、內用有冷氣可以吹，依舊被客人嫌貴，結果原PO壞心回一句「可以漲價看看啊」，結果老闆秒閉嘴了。

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，最近在新竹吃海鮮粥時，老闆突然自賣自誇，「裡面的料有：鮮蝦、花枝、豬肉片、豬肝、魚皮、魚肉片、蛤蜊、鮮蚵、貢丸，賣140元還被靠北貴，我還開冷氣給你們吹...別人賣280元（應為260元），我的料比他家多耶！」

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原PO聽到老闆一番話，也秒聯想最近台南阿堂鹹粥，短短9個月漲價2次，從180元噴漲到260元的消息。當下原PO不禁反虧「老闆！你可以漲價看看啊！」怎料，老闆就再也不講話了。

而照片可見，各種海鮮與配料要滿出碗公了，加上濃郁鮮甜湯頭，根本是就是澎湃痛風餐，且佛心只賣140元，引發海鮮控狂流口水了。

一票吃貨呼求，「跪求地址」、「求地址，我來去用140元去靠北一下」、「這樣真的很便宜耶」、「我給9星，不能再多了」、「放一片虱目魚肚上去看看」。其中釣出當地人回應，「這間我知道，排隊要等半小時以上」、「田美三街嗎」、「這家之前煮得味道更好，開始排隊後，口味有點跑掉」、「可惜只有晚上有」。

留言串中也有網友笑虧，「虱目魚是帝王美食高檔貨，怎是蝦子、蚵仔、花枝可以比的上的」、「圖中那堆你所謂的海鮮，換不起一片虱目魚肚」、「可是老闆人家名氣比你大呀」。

另外有網友也點到關鍵，「這就是小吃店的心酸了，漲價大家就靠腰，不漲自己吞，店租、水電瓦斯、原料上漲增加的成本....真的沒辦法了就收店，未來地方美食自營的小吃店會越來越少吧，取而代之的是企業連鎖店」。

▼網友熱議。（圖／翻攝爆廢公社公開版）