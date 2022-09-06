阿堂鹹粥1碗260「沒開發票」遭檢舉！老闆怒了：全台南就我要開？

▲阿堂鹹粥被檢舉沒開發票，老闆怒了。（圖／記者林悅翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台南知名餐廳「阿堂鹹粥」近日因為漲價爭議，再度登上媒體版面，也有不少顧客檢舉，如果沒有主動提醒，店家都不會開發票，國稅局也為此展開查證。對此，老闆張春堂則表示，他心裡相當不服氣，「為什麼只有我開發票」，整個台南市其他店家都不用，就只有他一人要開發票？

阿堂鹹粥去年將粥品的價格調整為200元，就引起許多網友不滿，沒想到近日再度調漲，最貴的魚肚粥一碗要價260元，理由是「虱目魚一直漲價」，讓大多數人無法接受，跑到Google評論留下1星評價。

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不過，老闆張春堂則說，店裡的傳統就是不會偷工減料，已經這樣傳承了3代，會來吃的顧客也都是老台南人，根本不在乎評論有幾顆星。

除了價格引起爭議，也有網友發現，到阿堂鹹粥用餐、結帳，店家卻沒給發票，事後上網一查才知道，這根本就是店家的慣用手法。

▼有消費者觀察後發現，如果沒有主動索取，店家就不會開發票。（圖／記者林悅翻攝）



事實上，阿堂鹹粥今年2月就被檢舉沒開發票，當時有員工出面說明，投訴人的用餐時間接近中午12點，已經準備休息，發票機當時在清潔，所以才漏開發票。

不過，這種說法不被國稅局接受，該開的發票就是要開，漏開等理由都不是理由，等到接獲檢舉相關影片，將到場稽查，若真的有逃漏稅，將依法開罰，並要求補稅。

對此，張春堂則感到相當不滿，心裡十分不服氣，「為什麼只有我開發票」，為什麼台南市其他的店家都不用開，就他一人要開發票。至於後續結果如何，仍待國稅局人員到場稽查。

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