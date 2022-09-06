賣700元公仔！他怒見「蝦皮暴利抽成」　內行曝跳槽1平台：更好用

▲蝦皮店到店運費才漲至39元。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

蝦皮店到店運費從9月1日調漲至39元，引發網友狂轟不演了，「越割越快！」最近一名業餘賣家則哀號，最近賣掉二手公仔，怎料蝦皮光是手續費就抽了63元，「居然到了9%，越來越不給人活了！」對此，過來人則大推另一轉賣平台。

一名男網友在臉書《蝦皮優惠分享/省錢攻略》透露，偶爾會在蝦皮平台上出清二手公仔，最近恰好一件以700元含運出售，結果手續費就被蝦皮抽了63元，讓他驚覺又漲價了？

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原PO搖頭直呼，「看著蝦皮一路越抽越多，感到相當無奈...居然到了9%！越來越不給人活了，雖然是賣家中的堆積用不到的東西，但也抽太高了吧？」

▲手續費抽了9%。（圖／翻攝蝦皮優惠分享/省錢攻略）



底下內行回應，「正常非特殊分類的話，平日是6%、活動日是7%，不太可能9%，除非你在特殊分類」、「有參加超商活動都是這樣」、「我看蝦皮很快就會10%了」、「有參加超商免運的再外加3-5%喔」。

對此，一票苦主早已轉換平台，其中最推旋轉拍賣，「旋轉真的滿好用的！昨天賣出一台按摩椅」、「現在也會在旋轉上面上架，介面滿簡單的，上架東西也很快，雖然會賣比較久，人沒蝦皮多，但還是有成功賣掉東西過，可以用看看，多個平台多個銷售機會」、「露天合理多了，非高利潤專職賣家或許可以考慮轉場」、「二手出清的我會掛FB Market，然後如果需要超商寄，就用萊貨便/賣貨便/好賣家」。

▼網友熱議。（圖／翻攝蝦皮優惠分享/省錢攻略）

