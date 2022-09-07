被問到是否選總統　朱立倫回「時間到了」秒喊停專訪

記者皮心瑀／台北報導

國民黨主席朱立倫日前接受德國之聲專訪，過程中被記者問到國民黨的支持度下滑，他強調，「即將到來的選舉就是最好的民意調查」，而記者再進一步詢問是否有意參選總統，他則回應，「謝謝你的採訪，時間到了」，不願多談，結束專訪。

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

德國之聲6日刊出專訪內容，針對國民副主席夏立言在共軍軍演期間訪問大陸，朱立倫表示，如果都不做的話，什麼都不會發生，目前大約100萬台灣人生活在大陸，這些人沒有得到政府的任何關注，所以作為一個負責任的政黨，在這個關鍵時刻，雖然訪陸會給自己製造麻煩，但是仍然需要關注。其次，如果雙方之間的緊張局勢仍在加劇，那麼北京可能很快就會關閉台灣對其市場的出口。

朱立倫強調，台灣的絕大多數人仍然希望兩岸保持現狀，而德國之聲記者反問，「這並沒有體現在國民黨的支持度上，對嗎？最新的數據顯示你的政黨已經下降到了14%的支持率」，朱立倫則回應，「不要給我們任何從民意調查中得到的錯誤訊息。我們的民意調查仍然可以看到...」，德國之聲記者則打斷，「這是來自受人信賴的政大民意調查」。

朱立倫表示，「你可以看到最近民調，國民黨比起民進黨，民調還在上升。第二個，我想告訴你即將到來的選舉。選舉是最好的民意調查，對嗎？」德國之聲記者反問，「你會競選總統嗎？」朱立倫則重申，即將到來的選舉就是最好的民意調查，而當德國之聲記者想進一步追問是地方選舉又或是總統大選時，朱立倫隨即表示，「謝謝你的採訪。時間到了，謝謝。」