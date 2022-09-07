不復合就讓你死！酒瓶打破女友頭再菜刀架頸　恐怖情人遭收押

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣黃姓男子不滿潘姓女友提議分手，竟多次跟蹤騷擾，破壞女友家中紗窗，持玻璃瓶敲她頭部，持菜刀架住其脖子揚言殺死她再自殺，被恆春警方依家庭暴力防治法等送辦，檢方訊後以涉及傷害、強制、家暴法等罪嫌，6日向屏東地院聲請羈押獲准。

屏東地檢署婦幼專組主任檢察官劉修言日前於夜間接獲屏東縣政府警察局通報黃男涉有攜帶凶器之加重跟蹤騷擾防制法等案件，立即陳報檢察長並責由檢察官林冠瑢偵辦，經承辦檢察官指揮恆春警分局立即實施相關偵查作為調查蒐證偵辦。

據悉，黃男與潘女原係情侶關係，黃男不滿女友提議分手，竟多次基於跟蹤騷擾犯意，先8月31日晚間，除持續以撥打電話予潘女外，並前往她住處盯梢、守候騷擾，足以影響女友日常生活或社會活動。

黃男離去後竟向潘母恫稱「要對你們不利」等語，其後，潘女於同年9月2日再次向黃男明確告知分手，然黃男為求復合，於同日先對潘女之父親恫稱要對其及潘女不利；9月4日下午，持破壞剪至潘女住處破壞紗門，擅自進入將潘女之行動電話摔毀，並以手掐住潘女脖子，手持菜刀抵住潘女脖子以如不願復合就讓你死等語相脅，詎黃男見潘女無反應，復手持玻璃瓶敲打潘女後腦杓，持續恫以如不願復合就要讓黃女家破人亡，以及我就先殺了妳再自殺等情詞，令潘女心生畏懼且受有身體多處傷害。

林冠瑢訊問後，審酌被告黃男與被害人潘女前為同居情侶，為家庭暴力防治法之家庭成員關係，然於前述短時間內分別對告訴人潘女為傷害、恐嚇、強制、攜帶凶器跟蹤騷擾等犯行，且犯後仍否認部分犯行，毫無自省悔過之意，顯有事實足認被告有對家庭成員反覆涉犯傷害、恐嚇、強制之虞，而有家庭暴力防治法羈押原因，並為保護被害人及家人身心安全、行動自由、生活私密領域及資訊隱私，免於受到跟蹤騷擾行為侵擾，於昨日訊後向屏東地院聲請羈押獲准。

屏東地檢署呼籲民眾應理性平和面對及處理感情與人際關係問題，為展現該署積極保護個人身心安全、行動自由、生活私密領域及資訊隱密，免於受到跟蹤騷擾行為侵擾，本署已與屏東縣政府相關主管機關成立跟蹤騷擾法防制處理應變小組，俾利於具體個案發生時能即時妥適處理，期盼迅速適切執法，共同為保護被害人人身安全與人格尊嚴及維護社會安全盡一份心力。