梅花估今生成！暴風圈侵襲率曝　1圖看各國模擬路徑

▲最新各國模式模擬路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

記者陳俊宏／台北報導

最新各國模式模擬路徑出爐！中央氣象局表示，熱帶性低氣壓今天（8日）有機會增強成輕度颱風「梅花」。氣象專家吳德榮表示，下周一、下周二颱風外圍、東北風增強，北部、東北部有局部雨。根據氣象局最新資料，預估7級風暴風圈侵襲機率為17%。

根據氣象局資料，7級風暴風圈侵襲率為基隆17%、台北市和宜蘭縣16%、新北市15%、桃園市14%、花蓮縣13%、新竹縣市12%、苗栗縣和連江縣10%，其他縣市則低於10%。

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▲▼各地暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日水氣減少，各地大多晴時多雲，午後南部及嘉義、南投有局部陣雨或雷雨；周五各地大多晴時多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫降雨。

吳德榮分析，周六中秋節各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫降雨的機率；周日各地晴時多雲，北海岸、北部山區轉有局部短暫雨；周五至周日白天氣溫約33至35度，夜涼如水，日夜溫差稍大。

▼熱帶低壓今有今會成颱。（圖／氣象局）



吳德榮提醒，下周一、下周二梅花颱風外圍、東北風增強，北部、東北部有局部雨，其他各地多雲時晴；下周三北部、東北部及花東有局部短暫雨。他提到，以目前預報路徑，梅花對台灣威脅不大，但有不確定性，應持續觀察。

氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓今有機會成颱，預估將往琉球群島移動，而到時路徑比較偏北或有比較靠近台灣的分量，不確定性滿大，未來動向和強度還要再觀察；但若以目前預報來看，周六晚到下周三會替北部、東半部帶來局部降雨。