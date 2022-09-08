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清晨18℃！「梅花」估今生成上看中颱　連假變天時間曝

（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，熱帶低壓在菲律賓東方海面，向北北西移動，時速15公里。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（8日）清晨全台最低溫出現在宜蘭縣南澳、花蓮縣壽豐的18度。氣象局預報員陳伊秀表示，熱帶性低氣壓今有機會增強成輕度颱風「梅花」，未來路徑不確定性滿大，若以目前預報，周六晚到下周三會替北部、東半部帶來局部降雨。對於「準梅花」未來強度，氣象專家吳德榮說，將增強至中度以上。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天到周六白天各地大多多雲到晴，僅基隆北海岸和東半部有點零星降雨，午後雷陣雨主要在中南部，而清晨南部也有零星短暫雨。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀說，周六晚到下周三北部和東半部有局部降雨，其他地區為多雲、午後有雷陣雨。

氣象局觀測，熱帶低壓在菲律賓東方海面，向北北西移動，時速15公里。陳伊秀分析，它今有機會成颱，預估將往琉球群島移動，而到時路徑比較偏北或有比較靠近台灣的分量，不確定性滿大，未來動向和強度還要再觀察；但若以目前預報來看，周六晚到下周三會替北部、東半部帶來局部降雨。

對於「準梅花」未來動向，吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）系集模式顯示，由於大氣環境複雜，50次的模擬路徑大致朝西北前進再轉北，但相當分歧。

吳德榮表示，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，今日將發展成梅花颱風，並將持續增強至中度以上，向西北往琉球附近再轉北，70％中心移入的機率範圍很大，與系集模式分歧的模擬路徑有相似結論；以目前預報路徑，梅花對台灣威脅不大，但有不確定性，應持續觀察。

▼最新氣象局路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼最新歐洲系集模式模擬路徑。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

（圖／氣象局）

▼中秋連假各地天氣。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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