軒嵐諾造成南韓10死2失蹤！7住戶在地下停車場溺斃　8.9萬戶停電　

▲在颱風軒嵐諾侵襲下，慶尚北道浦項市6日拍攝到巨浪。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

颱風軒嵐諾重創南韓濟州島、慶尚南北道，以及浦項、釜山、蔚山等東南部沿海大城，其中慶尚北道浦項市某公寓大樓地下停車場，更因管理人員廣播「挪車」，最後導致7名住戶死亡。根據官方統計，此次颱風在南韓共造成10人死亡、2人失蹤，住宅淹水高達8328件、停電更多達8萬9203戶。

根據《韓聯社》、《News1》，颱風軒嵐諾已於昨（6）日晚間9時在距離日本北海道札幌西北西400公里處海面上時成為溫帶低氣壓。儘管目前南韓全境已解除颱風警報，不過軒嵐諾登陸南韓時，浦項每小時降雨量高達110.5mm，淪為此次颱風的重災區。

南韓中央災難安全對策本部統計顯示，截至今（7）日上午6時，此次風災造成10人死亡（浦項9人、慶州1人）、2人失蹤（浦項1人、蔚山1人）、3人輕重傷（浦項2人、京畿道1人）。

▲▼慶尚北道浦項市南區仁德洞公寓地下停車場遭洪水灌入，消防人員救出39歲全姓住戶。（圖／CFP）

其中，位於慶尚北道浦項市南區仁德洞某公寓地下停車場，由於居民在管理人員廣播後前往移車，此時洪水灌入整座地下停車場，居民多半無法及時逃生，消防人員在經歷12個多小時的搜救下，共救出9名住戶，其中僅有2名居民生還，7名居民被發現時則已停止呼吸心跳，到院後不幸死亡。

另外，在浦項市南區烏川邑的某公寓地下停車場，則同樣有60多歲女性住戶身亡。6日上午7時57分，一名75歲老婦原本計畫與80歲的丈夫、女兒一同前往避難所，不過在途中卻慘遭急流沖走，失蹤1小時後不幸被發現身亡。慶尚北道慶州市進峴洞一名80多歲老婦則因土石灌入住宅內部而慘遭掩埋，最後不幸身亡。

▲颱風軒嵐諾導致蔚山太和江氾濫，消防人員救出一名男子。（圖／路透）

根據統計，此次共1萬1932處設施因颱風遭受損害，其中住宅淹水占8328件，道路橋梁與公共設施則有426件受損，受害農作物面積達3815.2公頃，8萬9203戶停電，目前修復率達98.2%。

南韓總統尹錫悅7日上午表示，將會儘速宣佈浦項為特別災難地區，他認為此次風災所造成的損害規模和過去相比時「較小」，而這乃歸因於國人們的互相協助配合；至於針對浦項地下停車場7死的慘劇，他則表示「難以入眠」。

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