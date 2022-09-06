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iPhone 14全系列價格流出　頂規版本要價5.2萬

▲iPhone 14全系列價格。（圖／取自@iphone14fans）

▲iPhone 14全系列價格。（圖／取自@iphone14fans）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14將於9月8凌晨1時與果粉們見面，許多人都十分期待本次新機的革新，不過近期也不斷傳出漲價傳言，分析師、調查機構也都提出漲價觀點。而推特上也出現許多iPhone 14的價格傳言，頂規版本要價 1699 美元，約新台幣 5 萬 2300 元左右。

iphone14fans 在推特分享一張iPhone 14 價格圖， iPhone 14 入門款分別為iPhone 14 與iPhone 14 Max，共有 128、256、512GB三款容量規格，iPhone 14起售價為799美元，而iPhone 14 Max起售價為899美元，由於取消mini機型，因此起售價也比mini機型多了100美元。

iPhone 14 Pro是這次最受注目的機型，共分為iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max，容量則多了1TB可以選擇，起售價分別為1099與1199美元，預計比前代上漲100美元，1TB的iPhone 14 Pro Max則為1699美元，約新台幣 5 萬 2300 元。

此外，根據天風國際郭明錤預測，iPhone 14系列所有機型的價格預計將較iPhone 13系列上漲15%，其預計均價在1000美元至1050美元之間，如果屬實，這也將是蘋果iPhone三年來首次全系漲價。

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