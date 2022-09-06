iPhone 14 Pro鏡頭大出半支手機！　一張圖看懂

▲iPhone 14 Pro預計推出紫色新色。（圖／取自theapplelab）



記者崔子柔／綜合報導

美國蘋果公司（Apple Inc.）將在台北時間8日凌晨舉行2022秋季發表會，萬眾矚目的iPhone 14 系列手機即將亮相，根據先前多名爆料者消息，皆指出iPhone 14 Pro後置鏡頭是史上最大，近日則有韓國爆料者發布一張圖片，呈現iPhone 14 Pro及iPhone 13 Pro的鏡頭大小差異。

韓國知名爆料者4日在 Naver 帳號「yeux1122」PO出3張照片，他將iPhone 14 Pro的保護套裝在iPhone 13 Pro上，不僅iPhone 14 Pro的鏡頭直徑明顯增大，整個相機模組所佔空間也較多。

▲▼iPhone 14 Pro保護套裝在iPhone 13 Pro上，明顯不吻合。（圖／翻攝自 Naver／ yeux1122）



「yeux1122」另拍攝手機左側面，可見iPhone 14 Pro的音量開關和調整按鍵將略微升高。

先前多名爆料者流出的渲染圖中，iPhone 14 Pro系列的相機模組都有明顯增大、超出機背中線。彭博社記者Mark Gurman指出，iPhone 14 Pro系列將鏡頭區域增大，用於新的 4800 萬像素廣角系統和改進的遠攝和超廣角傳感器，這也是蘋果多年來首次將手機從 1200 萬畫素升級。