iPhone 14 Pro鏡頭變超大！　手機殼曝全新設計

▲iPhone 14 Pro鏡頭明顯增大。（圖／取自Naver）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iPhone 14就快要和大家見面，現在也有越來越多的傳言在網路上流傳，韓國博客 Naver 上分享的案例圖片顯示，將iPohne 14 Pro的手機殼裝到iPhone 13 Pro的身上，可以看出鏡頭模組明顯變大。

yeux1122 在韓國博客 Naver 上分享iPhone 14相關照片，嘗試將 ‌iPhone 14 Pro‌ 設計的手機殼安裝到‌ iPhone 13 Pro‌ 上，發現每個鏡頭，包含廣角、超廣角和長焦鏡頭的尺寸都會增大。因此，閃光燈和雷達掃描也會根據鏡頭改變它們的位置。

過去的 iPhone 14 Pro 保護殼和虛擬模型的圖像顯示，今年的 iPhone 上出現一個更突出的鏡頭凸起，主要是因為iPhone 14 Pro 中將配備一個 4800萬畫素鏡頭，以及支援低光攝影與 8K 影片錄製。

同一篇文章中分享的另一張圖片顯示，即將推出的 iPhone 14 Pro 上的音量按鈕和音量切換器將略微升高。總體而言，由於更大的電池和增強的相機，今年的 iPhone 可能變得更重和更厚。