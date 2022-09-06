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三年來首次漲價！郭明錤：iPhone 14系列要漲15%

▲▼iPhone 14。（圖／翻攝自macrumors）

▲iPhone 14系列預計漲15%。（圖／翻攝自macrumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據天風國際郭明錤預測，iPhone 14系列所有機型的價格預計將較iPhone 13系列上漲15%，其預計均價在1000美元至1050美元之間，如果屬實，這也將是蘋果iPhone三年來首次全系漲價。

先前就有調查公司指出，iPhone14起售價均上漲100美元，分別達到1099美元到1199美元，而市場情報公司TrendForce報告則顯示，由於經濟不景氣和手機市場下滑，iPhone14系列將平均漲價50美元，小幅提升價格。

而郭明錤預測表示，iPhone 14系列所有機型的價格預計將較iPhone 13系列上漲15%，預計均價在1000美元至1050美元之間，主要是由於零部件價格和美元匯率上漲導致。

研究公司Canalys數據指出，儘管全球經濟不確定性拖累第二季全球手機市場，出貨量同比下降9%，但蘋果iPhone出貨量依然強勁。第二季蘋果iPhone系列手機占到了全球手機出貨量份額的17%，高於去年同期的14%。

郭明錤預計，iPhone 14需求可能會比已經很受歡迎的iPhone 13系列更強，他也透露，衛星通信是iPhone14量產前的測試項目之一，蘋果已經完成了這項功能的硬體測試，iPhone14的衛星通訊主要提供緊急簡訊、語音服務。

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