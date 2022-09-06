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台南移工命案　狠刺11刀奪命刪簡訊滅證...越南主嫌收押禁見

▲台南市安南區安中路四段越南外籍移工命案，第3名在逃32歲團姓犯嫌於晚上在台中緝獲，由警方漏夜深入調查釐清案情中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區安中路四段越南外籍移工命案，第3名犯嫌團男在台中落網，被檢察官向台南地院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區越南外籍移工命案，死者潘姓男子身中12刀，其中1刀深及臟器外露，市警三分局分別緝獲兇嫌阮、黎等2嫌移送台南地檢署聲押獲准，另名在逃團姓主嫌4日晚上在台中落網，經送檢察官複訊，檢察官5日晚上向台南地院聲請羈押，法院6日下午裁定羈押禁見。

台南地院行政庭長指出，台南地檢署就涉嫌殺害潘姓移工之團姓被告聲請羈押案，法官裁定團姓被告應收押禁見。法官認為團姓被告固不否認於聲請書所載時地，與阮姓、黎姓被告攜帶開山刀1把、鐵棍1支，共騎機車至事發地點，由其與阮姓被告進入屋內，黎姓被告在外把風之事實，但團矢口否認有殺人之犯意，辯稱係入屋後，被害人先對其展開攻擊，其只好拿刀亂揮保護自己。

查被害人因被告之行為，發生死亡之結果，觀諸被害人之前胸腹遭砍8刀，背部遭砍3刀，其右手臂深達3分之2處遭切開；左側胸腹部刀痕長達30餘公分，深及臟器，導致被害人胸腹腔臓器外露死亡，下手極為凶殘，實難認被告係遭被害人攻擊後順手把刀揮幾下所致，足認被告所辯無非係事後卸責之詞不足採信；此外復有聲請書所載之證據可以為證，足認被告涉犯殺人罪嫌重大。

法官認為被告所涉係最輕本刑為10年以上有期徒刑之重罪，犯後有逃亡之行為；為警拘提到案後否認有殺人之犯意，足認被告有畏罪逃亡之事實與有事實足認為有逃亡之虞。又被告犯後刪除其與共犯間message之對話紀錄，所述與阮姓、黎姓共犯供述之情節尚有出入；且被告作案用開山刀至今下落不明，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞。應認檢察官之聲請為有理由，被告應予羈押，並禁止接見、通信。　　

據了解，台南市安南區安中路四段，3日凌晨1時許，發生一起逃逸外籍移工被殺害命案，死者30歲的潘姓男子身中12刀，其中一刀深及臟器外露，員警獲報到場，並通知消防局救護車到場，發現死者已明顯死亡。警方查出本案共有3嫌犯案，1人在外把風，另2人上樓殺害潘男，兇嫌等人犯案後隨即逃離現場。

警方漏夜追緝，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，警方查出被殺害潘姓逃逸外籍移工，本身因不能安全駕駛案件遭台中地檢署通緝中。三分局由歐祖明分局長案發後成立專案小組，召開專案會議，擴大調閱相關跡證分析查訪，釐清案情後，已迅速循線查獲同為21歲阮姓及黎姓2名越南籍犯嫌到案，並查扣涉案機車一輛，全案偵訊後依殺人罪嫌解送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲押，檢方複訊後於4日晚上8時許向台南地院聲請羈押禁見禁止通信獲准。

另名在逃主嫌26歲團姓外移工，4日晚上8時許在台中落網，並於深夜10時許，押回台南市警三分局偵辦，並依殺人罪嫌移送台南地檢署複訊，檢察官5日晚上認為團嫌所犯係重罪，且有相當理由認有逃亡之虞，另有湮滅證據及勾串共犯之事實，向台南地院聲請羈押獲准。

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