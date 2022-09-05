假冒衛福部發防疫津貼簡訊　內藏惡意連結盜個資！警教防堵撇步

▲刑事局針對近期暴增的防疫津貼惡意釣魚簡訊提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

因台灣新冠肺炎（COVID-19）進入社區傳播階段，詐欺集團看準政府防疫政策搬出新套路，歹徒假冒衛福部防疫補助補貼，近期開始有民眾陸續收到以蘋果IOS系統的iMessage傳訊，歹徒假冒「【衛福部】你的補貼已通過點，附上連結註冊提領等類似信息」。

警政署資訊組、刑事局分析該連結發現，歹徒意圖使民眾誤信已領到補助，誘騙民眾點擊釣魚網站連結，藉此騙取民眾個資、信用卡資料、網路銀行帳密等。

對此，刑事局提醒民眾，政府機關網址為「.gov.tw」，且「.gov」前不會有其他英文或數字，警方呼籲勿把個人資訊，如存摺帳號、網路銀行帳號密碼、手機、E-mail驗證碼等，輸入不明網頁。

詐騙集團將利用此手法獲得的民眾個資，用來破解帳戶後騙取財產，警方呼籲民眾務必提高警覺、嚴防詐騙，刑事警察局建議蘋果用戶主動參考以下防堵 iMessage 惡意簡訊做法：

一、勿點擊或複製釣魚網站連結

二、單則簡訊封鎖、刪除與回報

三、開啟【過濾未知的寄件人】功能

刑事警察局再次強調，遇詐騙提高警覺並小心求證，切勿點擊或複製任何詐騙連結，請隨時撥打165反詐騙或110報案專線洽詢，以維護個人財產安全。

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