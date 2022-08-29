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行政院跨部會「斬人蛇」！ 警調逮138黑幫人蛇39人收押

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲行政院跨部會反人口販運專案會議，掃盪台灣黑幫從事跨境人口販運展現成效。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

柬緬詐騙園區黑幫與台灣人蛇集團配合、近半年誘騙大量台灣人赴柬緬打工遭拘禁凌虐、行政院自8月8日召開國人受騙至海外從事犯罪工作涉及人口販運之因應作為專案會議，成立跨部會小組指示強化預防、勸阻、救援、究辦四大面向。

刑事局指出，行政院自 8月11日通令全台各警察機關針對近1年赴柬埔寨仍未返國者4679人清查，派勤區查訪關心宣導，統計至8月18日為止共發掘144人疑似被害人，再統計8月28日止共發掘306名疑似被害人。

▲行政院跨部會反人口販運專案會議，掃盪台灣黑幫從事跨境人口販運展現成效。（圖／記者張君豪翻攝）

▲行政院跨部會反人口販運專案會議，掃盪台灣黑幫從事跨境人口販運展現成效。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署通令航空警察局執行攔查勸阻勤務，自111年7月迄8月18日成功勸阻28人出境，再統計到8月28日成功勸阻33人出境。檢警並針對台灣黑幫人蛇集團跨國誘騙「賣台灣豬仔」跨境人口販運犯罪進行追查，並由高檢署整合拳台地檢署開啟專案偵辦，經統計到8月18日、警政署偵破人口販運案13件43人，其中20人裁定羈押。

專案偵辦到8月28日全台警方破人口販運案45件126人，其中37人裁定羈押。法務部調查局偵破人口販運案5件12人，其中2人裁定羈押。另外從8月18日起、赴柬緬被害台灣民眾返國共39人、累計到8月28日返國民眾共136人，行政院跨部會公私協力救援展現初步成效。

檢警並對返台國人進行關懷提問以及人口販運鑑別程序，如果鑑別為被害人再通報社政機關安置保護及轉介服務。目前轉介社政機構共13人。

行政院跨部會小組在台灣境內積極查訪，從中找出國人出境之動機，挖掘被害之線索，並掃蕩在台從事人口販運的黑幫犯罪集團，境外採國際、公私協力合作打擊救援。刑事局強調，只要黑幫涉及跨國人口販運，警方定會對其所經營、賴以為生圍事、依附之行業全面綿密性臨檢掃蕩，絕不容犯罪集團出賣國人惡行再度發生。

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