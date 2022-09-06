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阿堂魚肚粥260元引爆一星負評　台南同業曝：虱目魚價格有下跌

▲台南知名小吃「阿堂鹹粥」魚肚、魚皮鹹粥9月起漲價成260元，老闆張春堂表示係虱目魚等原物料上漲，台南業者表示虱目魚原物料的確調漲，目前稍有回降。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南知名小吃「阿堂鹹粥」魚肚、魚皮鹹粥9月起漲價成260元，老闆張春堂表示係虱目魚等原物料上漲，台南業者表示虱目魚原物料的確調漲，目前稍有回降。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南「阿堂鹹粥」魚肚、魚皮鹹粥9月起漲價成260元，不少網友湧進google評論留下負評，老闆張春堂指出，虱目魚等原物料上漲，他不偷工減料用料實在而且大碗，不在乎幾顆星，「台南蔡虱目魚」專賣店負責人蔡武揚指出，虱目魚價格近來有調降，業者經營理念不相同，他採薄利多銷方式經營，營業也很不錯。

▲台南知名小吃「阿堂鹹粥」魚肚、魚皮鹹粥9月起漲價成260元，老闆張春堂表示係虱目魚等原物料上漲，台南業者表示虱目魚原物料的確調漲，目前稍有回降。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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「台南蔡虱目魚」專賣店負責人蔡武揚指出，他經營虱目魚相關料理連鎖專賣店，台南直營店有4家，全國加盟連鎖店等有20多家，蔡武揚說虱目魚價格的確漲很多，漲價至今約調高50％，尤其是今年5月開始調的很高，每斤約調漲30元左右，最高時虱目魚批發價每斤80多元，目前已有降下來，約在73元左右，所以原物料上漲是不爭的事實。

▲「台南蔡虱目魚」專賣店負人蔡武揚指出，虱目魚價格近來有調低，業者經營理念不相同，他採薄利多銷方式經營，營業也很不錯。（圖／蔡武揚提供）

蔡武揚說，台南做虱目魚的店家，不管那家都是真材實料，以虱目魚肚來說，他的店虱目魚肚湯每碗95元，虱目魚肚粥每碗105元，這都是非常平價的，以現在菜市場魚販小賣價格，家庭主婦前往菜市場買回來自己煮，成本也跟他賣的差不多，這就可以看出他販賣的利潤很少，他的經營理念是採薄利多銷的方式在經營，雖然成本壓力很大，他也努力撐著，因為現在疫情關係，大家經濟狀況都不好，一旦調整除直營店外，加盟店也都要調，所以他選擇暫不漲價，如果真撐不住再說。

▲「台南蔡虱目魚」專賣店台南總店，店內價目表，虱目魚肚湯每碗95元，虱目魚肚粥每碗105元，這都是非常平價的。（圖／記者林悅攝，下同）

對於國稅局針於阿堂鹹粥被檢舉可能涉及漏開發票，表示會進行「消費稽查」一事，蔡武揚指出，消費者消費，店家依規定開發票，是天經地義的事，別人的經營他不予置評，但他的直營店，甚至加盟店都依法開發票，消費者無論消費金額多寡，一律都要開發票，這是業主要做好的管理，他所經營的「台南蔡虱目魚」專賣店，雖沒漲價，但營運狀況穩定，且顧客有增加的趨勢，他以務實平價的方式做生意，也受到消費者肯定支持。

▲「台南蔡虱目魚」專賣店台南總店，店內價目表，虱目魚肚湯每碗95元，虱目魚肚粥每碗105元，這都是非常平價的。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市財政稅務局指出，阿堂鹹粥被檢舉涉嫌漏開發票問題，因是營業稅，屬於南區國稅局業務範圍，台南市財稅局目前尚未接獲相關檢舉，但如果接獲檢舉也會依規定轉送國稅局查處，國稅局會派員實地稽查，看看民眾檢舉事項是否屬實，如發現屬實即會依法開罰。

▲「台南蔡虱目魚」專賣店台南總店，店內價目表，虱目魚肚湯每碗95元，虱目魚肚粥每碗105元，這都是非常平價的。（圖／記者林悅攝，下同）

據了解，阿堂鹹粥2021年調漲，魚肚鹹粥及魚皮鹹粥一碗要價200元，當時就引發網友痛批，但9月又漲價60元，每碗260元，雖然店家表示是「虱目魚太貴」，不得已才調漲，且鹹粥料多實在，除了一整片完整地魚肚外，還有土魠跟蚵仔，但網友並不買單，更湧進google對該店評論刷一星負評。

▲「台南蔡虱目魚」專賣店台南總店，店內價目表，虱目魚肚湯每碗95元，虱目魚肚粥每碗105元，這都是非常平價的。（圖／記者林悅攝，下同）

老闆張春堂對此回應指出，他不在乎被評幾顆星，要怎麼評價都沒關係，他們有70年歷史，從他父親、他及兒子，都用料實實在在不偷工減料，因虱目魚、蚵仔成本提高很多，蚵仔一斤200多元，且他們的鹹粥很大一碗，一個人可能吃不完，老台南人就是這麼吃，外客要來吃一些「湯湯水水」的他沒有，偷工減料的他不會做，只會實實在在地做，且調漲後生意並不受影響。

▲「台南蔡虱目魚」專賣店台南總店，店內價目表，虱目魚肚湯每碗95元，虱目魚肚粥每碗105元，這都是非常平價的。（圖／記者林悅攝，下同）▲「台南蔡虱目魚」專賣店台南總店，店內價目表，虱目魚肚湯每碗95元，虱目魚肚粥每碗105元，這都是非常平價的。（圖／記者林悅攝，下同）

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