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22座巨型貨櫃擺陣超壯觀！高雄「設計中島」曝光　超強卡司揭曉

▲▼2022台灣設計展將於高雄舉行，其中蓬萊商港區變身為「設計中島」，22座巨型貨櫃前進擺陣成圓。（圖／高雄市政府文化局）

▲2022台灣設計展將於高雄舉行，其中蓬萊商港區變身為「設計中島」，22座巨型貨櫃前進擺陣成圓。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／台北報導

2022台灣設計展將於高雄舉行，其中蓬萊商港區將變身為「設計中島」，目前22座40呎巨型貨櫃前進擺陣成圓，十分壯觀；今（6）日也公開22組參展的設計師夢幻卡司名單，預計以台灣設計力掀起創意浪潮，讓大家看見設計在各個領域的樣貌。

▲▼2022台灣設計展將於高雄舉行，其中蓬萊商港區變身為「設計中島」，22座巨型貨櫃前進擺陣成圓。（圖／高雄市政府文化局）

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▲▼22座貨櫃於蓬萊商港區8號碼頭擺陣成圓。（圖／高雄市政府文化局）

▲▼2022台灣設計展將於高雄舉行，其中蓬萊商港區變身為「設計中島」，22座巨型貨櫃前進擺陣成圓。（圖／高雄市政府文化局）

設計圈最大盛事，今年台灣設計展以「台灣設計設計台灣」為名，邀請22組具備社會影響力、引起大眾共鳴的設計團隊，共同詮釋改變中的台灣設計。展場更以「設計中島」作為主舞台，將高雄過去的經濟中島「蓬萊商港區」徹底翻轉，以22座巨大貨櫃乘載22組台灣設計力，壯闊的擺陣成圓，將成為設計中島上最具話題性與指標性的展覽。

邀請22組不同領域的設計團隊齊聚一堂，涵蓋各個面向，如建築、平面、音樂、時尚、公益⋯等，由每組團隊規劃一個貨櫃展場，讓大家看見設計在各個領域的樣貌。設計師可以過往經典作品為基礎延伸創作，也可針對當代台灣設計做回應，或以台灣設計的未來趨勢做發想，共同呈現台灣設計的過去、現在、未來，展現「台灣設計力 設計台灣力」。

▲▼2022台灣設計展將於高雄舉行，其中蓬萊商港區變身為「設計中島」，22座巨型貨櫃前進擺陣成圓。（圖／高雄市政府文化局）

▲展場更以「設計中島」作為主舞台，將「蓬萊商港區」徹底翻轉，以22座巨大貨櫃乘載22組台灣設計力。（圖／高雄市政府文化局）

高雄市政府文化局今也分享22組超強參展卡司名單，分別為：One-Forty、侯林設計、美感細胞團隊、勤美璞真基金會 X 草字頭、永真急制Workshop、樸實創意 X 中間研究室、種籽設計、東海醫院、李政瀚、JUST IN XX 周裕穎、一隱照明設計 劉炳毅X朱文英、太研設計 吳書原、小花計畫 方序中 X 33號白日夢、柏成設計 JC Architecture 邱柏文、我在品牌 林國慶、小智研發MINIWIZ、陳秉良、鄒駿昇、簡訊設計、不二良、Bito、豪華朗機工，而這22座設計貨櫃，將於9月30日～10月23日在蓬萊商港區8號碼頭展出。

▲▼2022台灣設計展將於高雄舉行，其中蓬萊商港區變身為「設計中島」，22座巨型貨櫃前進擺陣成圓。（圖／高雄市政府文化局）

▲22組參展設計團隊夢幻名單。（圖／高雄市政府文化局）

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