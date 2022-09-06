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中秋連假防疫「機構住民可請假外宿」　接觸2風險族群需篩檢

▲▼9/6機構住民請假外出防疫小提醒。（圖／指揮中心提供）

▲機構住民請假外出防疫小提醒。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

即將是中秋、重陽佳節，在機構接受照顧的長輩可能被接回家中團圓，指揮中心近期就不斷接獲詢問，是否有規定機構住民是否不能回家？中央流行疫情指揮中心今（6）日重申防疫規定，沒有限制機構住民請假外宿，但如果返回前7天內曾經有接觸2類有暴露風險的人必須依照規定進行採檢。

▲▼9/6全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢。（圖／指揮中心提供）

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▲全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日說明全國住宿式機構篩檢、確診與投藥情況，國內從6月中旬篩檢陽性率持續下降，直到最近一週才有回升的情況，機構住民的篩檢陽性率從之前的0.6%有提高到1.0%，工作人員則從0.5%增加到0.8%，都反映在這波BA.5疫情再生溫當中，機構工作人員跟住民有受到些影響。

至於確診情況，最近一週共有315名工作人員與719名住民確診，比再前一週上升，不過，在中重症與死亡方面則出現下降，上週中重症送醫有49人，送醫後死亡9人，死亡人數是從6月中公布相關數據以來首次低於10位數。羅一鈞坦言，中重症與死亡統計屬於通常會落後於疫情的升溫，相關數據應該會隨著本土疫情升溫出現反轉、回升情況。

▲▼9/6住宿式服務機構通報情形。（圖／指揮中心提供）

▲住宿式服務機構通報情形。（圖／指揮中心提供）

針對機構住民是否可以外出團圓過節，羅一鈞則特別提出說明，根據最新一版8月31日公布的「住宿式長照機構COVID-19強化管制措施」有提到住民請假外出規定，若機構住民若請假外出，沒有在外面過夜外宿，原則不需做任何篩檢。

至於有外宿隔夜，這表示在外暴露時間較久，返回前七天曾接觸過暴露風險者，包括會接觸處於可傳染期之確診/居家隔離/自主防疫/居家檢疫者、或具有發燒或呼吸道症狀等疑似感染症狀者等情形，返回機構須要遵循以下篩檢措施：

第一、出具返回前探檢之自費篩檢陰性證明

第二、返回第3至4天及第7天，各1次自費篩檢

第三、返回次日起7天內避免參加團體活動。

羅一鈞也強調，這些都是現行規定，不是為了中秋或重陽節關係新制訂的規定。

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