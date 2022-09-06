高雄爆本土登革熱！前鎮男冒5症狀確診　感染源未明

▲高雄出現本土登革熱個案，防疫人員於高雄市前鎮區執行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(6)日公布國內新增１例本土登革熱病例，為居住高雄市前鎮區60歲男性，陸續出現發燒、關節痛等症狀兩度就醫收治住院，昨天登革熱快篩陽性並經通報檢驗確診。疾管署表示，該案主要活動地點在住家附近，感染源有待釐清。

疾管署副署長莊人祥表示，該名個案陸續出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛及腹瀉等症狀，分別於8月29日及31日就醫並收治住院，9月5日登革熱NS1快篩陽性，經醫院通報檢驗後確診感染登革熱。目前個案住院觀察中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

調查個案近期無國內外旅遊史，主要活動地點以高雄市住家附近為主，感染源待釐清。莊人祥說，根據疫調，附近病媒蚊指數還在調查中，也有觀察到住家附近曾有屬於疫情升溫中的東南亞越南返國檢疫者，檢疫者本身無確診登革熱，有無關連也還要進一步釐清。

而為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，並加強醫療院所通報警覺。

疾管署統計，國內今(2022)年截至目前累計3例登革熱本土病例，分別為台中市2例及高雄市1例，另有30例境外移入病例，感染國家分別自越南(18例)、印尼(5例)、菲律賓(2例)、新加坡(2例)、泰國(1例)、緬甸(1例)、宏都拉斯(1例)移入。

另依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近之東南亞/南亞多國包括寮國、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過225萬例，以南美洲巴西逾200萬例報告數為多，已為去年同期2.5倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及厄瓜多等疫情亦嚴峻。

疾管署呼籲，近期國內各地持續有降雨機會，請民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！