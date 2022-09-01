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大陸 大陸焦點 特派現場

丈夫滑手機看到「老婆影片」：還在自家臥室！報案揪出男同事氣炸

▲▼滑手機滑到妻子。（圖／翻攝自都市快報）

▲房間裡被裝了多個針孔攝影機。（圖／翻攝自都市快報）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一名王姓人夫習慣早上起來滑手機，看網上各種短影音。27日一早，他滑手機時，居然看到自己老婆的影片，還是在自家臥室，當場氣炸報警。最後，警方調查後發現，居然是王男的同事潛入他房間裡，偷裝了多個針孔攝影機，已經偷拍半年了。

據《都市快報》報導，王男看到影片後，懷疑自己老婆被偷拍，於是趕緊在屋裡找了一遍，沒發現攝影機，之後報了警。

杭州錢塘新區白楊派出所警員到現場檢查發現，王男的床頭插座上有個小孔，將插座拆開，裡面連著一個針孔攝像頭，隨後在床對面的牆壁插座裡又發現一個。

據悉，王男是和另外兩個同事一起租了套房子，每家一個房間，住了1年，搬來前插座就有了。

▲▼滑手機滑到妻子。（圖／翻攝自都市快報）

▲嫌犯愛慕同事老婆，就偷窺對方。（圖／翻攝自都市快報）

之後警員鎖定王男的健姓男同事，在他手機發現和網上影片一樣的內容。目前，健男已被行拘。

健男說，自己已經結婚，和王男關係不錯，以前常去王男那裡玩，漸漸地有點喜歡王男妻子，表白後被嚴厲拒絕，懷恨在心。

半年前，他在網上買來隱藏針孔攝像頭，故意找王男和家人不在時上門，和同住的其他同事說來找王男，趁人不注意把攝像頭裝好，通過遠程方式偷窺、觀看、下載。警員還在健男房間搜出另一部手機、iPad等作案工具和大量影片。

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