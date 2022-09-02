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當年乖乖到公司「被即刻放假」！勾網回憶怒了：根本回不了家

▲近日天氣炎熱對流旺盛，25日台北市區降下午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO想起過去曾被「即刻放假」，忍不住發起討論。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

第11號颱風「軒嵐諾」（Hinnamnor）的生成，讓不少台人大呼歡迎，希望紓解北台灣缺水壓力，也期待可以放久違的颱風假。就有網友2日一早發文，想起多年前有一次硬著頭皮去上班，結果上到一半宣布即刻放假，「那時已經狂風暴雨了，有人也經歷過嗎？」釣出許多印象深刻的經驗。

這位網友7點多就在PTT的Gossiping板上問卦，「有人有經歷過『即刻放假』嗎？」文中表示，「我知道大家都在等放颱風假的新聞，讓我想起多年前有一次，早上等不到颱風假的新聞，死撐不宣布」，於是只好乖乖出門上班。後來的發展讓他至今難忘，「結果，上班上到一半被即刻放假，大家都滾回家，那時已經狂風暴雨了，有人也經歷過嗎？」

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就有人馬上在底下呼應，「有，公車開到水越來越高，印象深刻」、「記得啊！早上衝去公司，11點就回家了」、「當時還騎車，風大到很恐怖」、「什麼有次？好幾次了好嗎」、「台南某次放半天的，上班到一半，風雨已經靠北大，宣布放假根本回不了家」、「下午停班停課最靠北，一堆人衝去幼稚園接小孩，結果路上大塞車。」

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲「即刻放假」讓民眾恐在狂風暴雨中回家。（示意圖／記者李毓康攝）

原PO就在留言處補充，「那時候被靠北放假標準是用即時雨量，而不是用預估雨量」、「大家冒著生命危險去公司上班，結果好不容易安全到公司了，又要冒著生命危險回家。」不過，若原PO指的是台北市，翻看歷次因天然災害發布停班課的紀錄，「即時停班課」僅1次，為2012年6月12日的超大豪雨，放的並非颱風假。

實際查找，本站2012年6月曾報導《即刻停班停課惹議後　郝龍斌：北市改採預期雨量》，當年受梅雨鋒面影響，中央氣象局於12日晚上9時發布豪雨特報，將台北市列為大豪雨地區外，經濟部水利署也將台北市列為淹水一級警戒區，中南部也有多處因為道路中斷，部分地區宣布12日停班停課。

當時的台北市長郝龍斌13日早上9點半才宣布下午停班停課，讓已經上班上課的民眾罵聲連連，這項宣布過不了多久，10點不到又改成即刻停班停課，讓冒雨上班的上班族、學生簡直是「白忙一場」。郝龍斌事後說明，是以「累積雨量」作為停班停課的衡量標準，將研擬改為如果「預期降雨量」超過標準，就會提前宣布停班停課。

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