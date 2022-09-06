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烏軍反攻傳捷報　赫爾松首長宣布停辦入俄公投

▲▼烏軍反攻傳捷報，在赫爾松一處村莊升起國旗。（圖／取自facebook.com/kirill.timoshenko）

▲烏軍反攻傳捷報，在赫爾松一處村莊升起國旗。（圖／取自facebook.com/kirill.timoshenko

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布烏軍上週展開的反攻傳出捷報，並感謝部隊收復南部2個聚落和東部1個聚落。在烏南的赫松地區，莫斯科扶植的地方當局今天宣布暫停舉辦入俄公投。

●烏克蘭反攻傳捷報 澤倫斯基：收復東部和南部3聚落

烏克蘭總統澤倫斯基4日宣布烏軍上週展開的反攻行動傳出捷報，他感謝部隊收復南部2個、東部1個聚落，並在東部奪回其他國土。

澤倫斯基並未確切說明軍隊收復哪裡的國土，也沒透露時間點，僅在每晚例行的視訊演說中感謝部隊收復東部頓內茨克（Donetsk）地區1個聚落、奪回東部利西昌斯克－希維爾斯克（Lysychansk－Siversk）「部分高地」，並拿回南部2個聚落。

總統辦公室副主管提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）稍早貼出士兵在1座村莊升起國旗的照片，並標記那位於重點反攻地區南部。

●烏克蘭展開反攻 南部親俄當局宣布暫停舉辦公投

烏克蘭南部被俄羅斯占領赫爾松（Kherson）地區由莫斯科扶植的地方當局今天表示，烏軍展開反攻之際，他們決定暫停舉辦併入俄國的公投。

莫斯科指派的赫爾松市（Kherson）副市長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）今天透過俄國國營電視台宣布，「我們已為（入俄）公投做好準備，也希望在不久的將來舉辦公投，但鑒於當前局勢，我認為我們現在將暫停推動公投。」

●歐盟與烏克蘭簽署協議 增援基輔5億歐元

歐洲聯盟（EU）今天與飽經戰亂肆虐的烏克蘭簽署協議，並將增撥5億歐元，在住房、教育和農業方面提供支持。

歐盟執委會發言人馬莫爾（Eric Mamer）指出：「歐洲聯盟此一撥款將有助於確保烏克蘭境內流離失所者及回國人士的住房和教育，並且支持烏克蘭農業部門。」

●北約加強東翼部署 百名德軍抵立陶宛

俄羅斯入侵烏克蘭後，德國承諾增派兵力至北大西洋公約組織（NATO）東翼，4日約有100名德國士兵抵達立陶宛。

法新社報導，他們將組成一個新旅的指揮單位，一旅通常由約4000名士兵組成。

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