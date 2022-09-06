快訊／678萬人可打次世代疫苗！實際進貨狀況？　指揮中心14:00說明





▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/6）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨日會議結論指出，莫德納次世代疫苗規劃2階段接種；指揮中心估計月底至少進貨200萬劑，然而屆時估計2類人至少有678萬人符合資格，實際進貨數量、開打時程規劃等，預期記者會中說明。

中央流行疫情指揮中心5日下午召開ACIP專家會議，因應國際間及秋冬可能遭受Omicron BA.4/BA.5變異株之疫情衝擊，另依據莫德納次世代雙價疫苗追加劑臨床試驗結果顯示，含有原型株及BA.1變異株雙價疫苗能夠降低高風險族群重症及死亡風險。為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，故對於今(2022)年9月底進口的雙價疫苗，建議分兩階段開放提供作為追加劑接種使用：

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(一)第一階段：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

(二)第二階段：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

莊人祥昨表示，這兩族群到本月底估計有678萬人符合資格，另因接種間隔縮短為三個月，可能會有更多人符合資格；至於次世代疫苗到月底至少會有200萬劑抵台，也不排除會有更多疫苗到貨，接種會以第一階段為優先，並將視疫苗接種的踴躍情形開放第二階段接種。