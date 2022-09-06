女高中生搭捷運後腦被襲！大叔咆哮：要告媽祖廟...亂打人原因曝

記者邱中岳／台北報導

台北捷運警察隊在日前接獲線報，1名17歲女高中生搭捷運準備返家時，站在加值機前突然被1名男子徒手攻擊頭部，站務人員發現立刻通知捷運警員前往處理，警員到場時男子還不斷大聲咆哮，最後被警員帶回派出所；他的母親則表示，兒子因為情緒不穩定、加上沒有吃藥才會這樣。

警方調查，17歲的吳姓女高中生，8月初與同學放學後，在捷運板橋站準備搭捷運返家，但在加值機前突然遭52歲的李姓男子攻擊頭部，最後李男還作勢繼續追打，嚇得女高中生四處逃竄，李男則是撿起包包準備離開。

▲女高中生返家被毆一拳，男子(紅圈)作勢追打嚇得女高中生四處逃竄。（圖／記者邱中岳翻攝）

站務人員見狀立刻報警處理，捷運警員獲悉後立刻趕往現場，李姓男子還是不斷在現場咆哮，直到警員將李男帶到旁邊不斷勸說，要求李男到派出所，李男非但不配合，還強調「要告媽祖廟，警察都無動於衷」，最後警員厲聲喝斥還將人帶回。

當時也在場的李母，也陪同前往派出所，她向警員表示，因為兒子情緒不穩定，沒有吃藥所以才會出手打人。女高中生則在母親陪同下提出傷害告訴，警方訊後將李男移送法辦。

▲李姓男子在警員喝斥之下，才配合返回派出所。（圖／記者邱中岳翻攝）

捷運警察隊呼籲，搭乘捷運時應隨時注意周遭可疑之人事物，切勿輕忽大意，如發現不法人士，請立即向站務、保全人員或捷運警察反應，或撥打110請求協助，捷運警察將立即前往處置。