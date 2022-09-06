吊車勾高壓電3死！高大成曝「電到奄奄一息」才起火：心臟應有破孔

記者許權毅、戴若涵／台南報導

台南市七股區六孔碼頭往南500公尺處，6日發生死亡事件！一輛吊車吊掛蛤蜊殼時，不慎誤觸對地6600伏特的高壓電，吊車隨後起火，車內3名工人慘成焦屍。知名法醫高大成表示，這3人不是被燒死的，是被電死的，並表示高壓電的瞬間速度非常快，若解剖遺體應可發現，死者心臟處有破孔。

▲知名法醫高大成分析台南高壓電釀3死案。（圖／記者許權毅攝）

回顧整起事發經過，該輛吊車開往現場協助收成蛤蜊，不料，工人沒注意到吊臂限高，不慎勾到高壓電起火，24歲黃男、26歲黃男、48歲吳男來不及逃脫。警消獲報到場處理，通知台電斷電後進行搶救，但火勢又急又猛，撲滅時3名工人已成焦屍，吊車也燒到只剩骨架。

▲▼吊車吊臂勾到高壓電，3名工人被燒成焦屍。（圖／林悅翻攝，下同）

對此，中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成指出，高壓電的進入人體的瞬間速度相當快，除非有絕緣體，不然導電後幾乎來不及逃，判斷3人「不是被燒死的，是被電死的」。

他表示，事發當時3名工人已經被電到奄奄一息，油箱起火後燃燒，3人才會變成焦屍。若解剖可發現，吸入的熱氣、煙炭不會很多，且可能在死者心臟上可看到被電擊出的破孔。