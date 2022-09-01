芭比Q了！拿刀割兒子前任皮膚+剪下隆鼻假體　正妹狂流組織液怒告

▲北市孫姓婦人拿刀剪下兒子游姓前女友多年前植入的隆鼻假體1角，導致游女蜂窩性組織炎怒告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

無緣做婆媳撕破臉對簿公堂！北市孫姓婦人因熱愛醫美，見兒子游姓女友也喜歡在臉上「微調」，竟持針筒替游女施打不明物體，又持刀具割開其皮膚、剪下隆鼻假體，游女因傷口不斷滲出組織液，但孫婦只是不斷說「需要時間復原」，2人因此起爭執，游女疑前男友母親恐是密醫，因此提告。士林地檢署偵結，依傷害罪將孫婦起訴。

起訴指出，孫婦為游女前男友的母親，曾一起同住內湖孫婦家，但2021年5月8日因雙方分手，游女則搬走。熱愛美容的孫婦知道無緣媳婦多年前經合格醫師隆鼻置入假體，2人因此相當有話聊也保持聯繫。

同年6月，孫婦持針筒對游女臉部施打不明物體，但游女多次反應臉部沒有回到原本模樣，孫婦則在7月5日請她再次前往內湖住家微調美容。

豈料，孫婦這次持刀具割下游臉部、靠近鼻頭和眉心交接處皮膚，又拿剪刀平剪剪下隆鼻假體1角，導致游女鼻子有開放性傷口蜂窩性組織炎。臉蛋被前男友媽媽毀掉，鼻部又受有開放性傷口蜂窩性組織炎，讓她決定提告。

警詢、偵訊時游女指出，孫婦當時以刀具在鼻樑處割出傷口，擠壓眉頭後取出隆鼻假體1角，甚至在擠的過程還說，「那是白白粉刺頭」但她立刻向孫婦說「不是！」但仍被孫婦拿鑷子夾更被剪下，後來孫婦才承認剪下的是假體。

挨告的孫婦坦承，有在兩眼中間、下巴、鼻頭施打針劑，後來才發現剪下的東西，是墊鼻子的假體。

檢方根據2人對話紀錄發現，游向孫表示鼻頭皮膚狀況，但孫回游說「你來，我給你拿掉」，游女事後不斷流組織液，醫生也向她說內部有發炎問題，但孫信誓旦旦說「需要時間復原，可以來給我看看」，檢方進一步更發現2人對話，孫婦曾稱自己有政府發的執照，足見她確實有在游女臉部施打物品，且以刀具割開鼻頭皮膚事實。

檢察官根據警察前往搜索孫婦住處，屋內雖然有美容器具等，但未查扣孫婦有替非特定多數人實施醫療行為，因此難以游女單一指述，就認定孫婦違反醫師法，因此只依傷害罪將孫婦提起公訴。